La doar câteva zile după ce artista a spus că ea și soțul ei nu mai formează un cuplu, Codruța Filip a mers la podcastul pe care Cătălin Măruță îl are pe YouTube, iar acolo a făcut noi dezvăluiri despre divorț, afirmând că separarea a avut loc pe 26 decembrie 2025, actele au fost depuse la notar pe 2 februarie 2026, iar la începutul lunii martie s-a încheiat oficial divorțul.

De atunci, Valentin Sanfira și Codruța Filip nu s-au mai întâlnit deloc, iar dacă artista a preferat să-și petreacă Paștele alături de familie, în comuna Tătăruși, cântărețul a fost surprins în Thailanda alături de o tânără, semn că încearcă să-și refacă viața.

Săptămânile au trecut, iar acum se pare că este timpul ca artista să se afișeze într-o altă țară. Mai exact, Codruța Filip a plecat în Javea, o localitate din Spania, pentru a filma mai multe videoclipuri.

Cântăreața nu este singură, ci îi are alături de ea pe cei care au lucrat la piesele ei în ultima perioadă, printre care Edward Sanda și Silviu Mîndroc. Tot cu ei în Spania se află și Bibi și Cleopatra Stratan, semn că toți artiștii și toate artistele s-au pus serios pe treabă în această primăvară.

„Cântăm, filmăm și ne bucurăm” și „S-a muncit mult. Urmează piese și videoclipuri superbe” sunt mesajele pe care artiștii le-au distribuit pe Instagram în ultimele zile, direct din Javea (Spania).

Recent, Codruța Filip a lansat melodia „De ce lumea se desparte?”, care poartă semnătura lui Edward Sanda, Mity Roberto Răzvan Tanu și Alexandru Czuli. Iar acum videoclipul postat pe YouTube se apropie de 500.000 de vizualizări și a intrat în trending.

„Vă mulțumim din suflet. Îți mulțumesc și ție, pentru că ai făcut o piesă așa de frumoasă. Am făcut ceva frumos”, a spus Codruța Filip pe Instagram. Ea a fost completată de Edward Sanda: „Și mai urmează”!