Ploi și descărcări electrice în mai multe regiuni

Pe parcursul zilei de luni și în noaptea de luni spre marți, ploile vor afecta mai ales Maramureșul, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova. Marți și miercuri, precipitațiile se vor extinde în regiunile sudice și centrale, dar și local în alte zone. Meteorologii precizează că vor fi averse însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 l/mp, iar local, să depășească 25-35 l/mp. În anumite zone, există riscul apariției grindinei.

Precipitații mixte în zonele montane

La munte, dar și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și estul Transilvaniei se vor înregistra precipitații mixte: ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare. La altitudini de peste 1.400 m, ninsorile vor deveni predominante, iar stratul de zăpadă acumulat va fi semnificativ, cu valori de până la 20-25 cm în Carpații Meridionali.

Vânt puternic în țară și pe creste

În perioada 20 aprilie, ora 12.00 – 20 aprilie, ora 22.00, este în vigoare o atenționare de cod galben pentru intensificări ale vântului. Rafalele vor ajunge la 50-65 km/h în Dobrogea, sudul Olteniei și sudul Transilvaniei, iar în Munții Apuseni, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură viteza vântului va depăși 70-80 km/h. În zonele montane înalte rafalele pot atinge chiar 90-100 km/h.

Răcire accentuată și brumă

Începând de marți, vremea se va răci considerabil, mai ales în timpul nopților. Meteorologii avertizează că bruma va fi frecventă pe alocuri, în special în jumătatea de nord a țării și în depresiunile montane.

Ninsori abundente la altitudini mari

De luni seară și până miercuri, la altitudini de peste 1.400 m din Carpații Orientali și alte zone montane, vor predomina ninsorile. Acestea vor fi însemnate cantitativ, cu acumulări de zăpadă de 10-15 cm, iar în Carpații Meridionali stratul poate depăși 20-25 cm.

