„Fiecare tranzit al Bosforului este unic”, spun membrii echipajului, care, deși familiarizați cu aceste ape, continuă să fie impresionați de priveliștile Istanbulului. Monumentele și podurile orașului creează un contrast fascinant între trecut și prezent, între liniștea apei și agitația metropolei.

Pentru cadeți, este primul contact cu densitatea traficului din acest punct strategic. „E ca și cum ai deveni parte dintr-un loc unic” , spun aceștia despre apropierea malurilor și atmosfera vibrantă.

După Bosfor, „Mircea” va naviga în Marea Marmara, urmând să traverseze strâmtoarea Dardanele spre Marea Egee, continuându-și misiunea de instruire maritimă.

Nava școală ,,Mircea” va acosta, în următoarele porturi, astfel:

Cagliari, Italia 🇮🇹 (25-28 aprilie);

⁠Las Palmas, Spania 🇪🇸 (07-11 mai);

⁠San Juan, Puerto Rico 🇵🇷 (01-04 iunie);

⁠Miami, S.U.A. 🇺🇸 (10 – 13 iunie);

⁠Norfolk, S.U.A. 🇺🇸 (18-23 iunie);

⁠Baltimore, S.U.A. 🇺🇸 ( 25 iunie – 01 iulie);

⁠New York, S.U.A. 🇺🇸 (04 – 08 iulie);

⁠Boston, S.U.A. 🇺🇸 (11 – 16 iulie);

⁠Halifax, Canada 🇨🇦 (19 – 23 iulie);

⁠Ponta Delgada, I-le Azore, Portugalia 🇵🇹 (06 – 09 august);

⁠Lisabona, Portugalia (15 – 18 august);

⁠Malaga, Spania 🇪🇸 (21 – 24 august);

⁠Tunis, Tunisia 🇹🇳 (29 – 31 august);

⁠Souda Bay, Grecia 🇬🇷 (05 – 08 septembrie);

⁠Istanbul, Turcia 🇹🇷 (11 – 14 septembrie);