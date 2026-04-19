„Ești proprietatea mea”

Joke a dezvăluit trauma suferită în urma abuzurilor partenerului său. Acesta i-ar fi tatuat de peste 250 de ori numele său, inițialele și expresii posesive precum „Ești proprietatea mea” pe față și pe corp, folosind un aparat de tatuat ieftin, achiziționat online.

Aproximativ 90% din corpul lui Joke era acoperit cu cerneală neagră, iar femeia susține că a fost forțată să suporte multiple sesiuni de tatuare în perioada 2020-2021.

Printre zonele vizate de bărbat se numără și cele despre care acesta credea că ar fi fost atinse de un alt bărbat.

Din cauza abuzurilor, femeia s-a refugiat în droguri și alcool

„A început să o urmărească, să o amenințe și să o intimideze. Din cauza acestor abuzuri, ea s-a refugiat în alcool și droguri, ceea ce a făcut-o să nu se mai poată apăra”, a explicat Andy Han, fondatorul organizației olandeze Stichting Spijt van Tattoo. Organizația sprijină persoanele care vor să-și îndepărteze tatuajele nedorite.

Pentru Joke, procesul de eliminare a tatuajelor a fost extrem de dureros, dar necesar pentru a-și recăpăta viața.

În pofida faptului că femeia a depus plângere la poliție împotriva fostului său partener, acesta este încă în libertate.

„Autoritățile nu au putut demara o anchetă, deoarece a fost dificil din punct de vedere legal să se demonstreze că nu a consimțit. Fostul ei a susținut mereu că ea a fost de acord. Pentru Joke, acest lucru este o mare nedreptate”, a adăugat Han.

Procesul de îndepărtare a tatuajelor este costisitor, un aparat de laser ajungând să coste aproape 200.000 de euro, potrivit lui Han.

Din acest motiv, organizația a lansat o campanie de strângere de fonduri, care a depășit deja ținta inițială de 30.000 de euro.

Orice fonduri suplimentare vor fi folosite pentru a sprijini alte femei care au trecut prin experiențe similare.

„Cineva care a fost profund rănit poate să se ridice din nou. Dacă eu am reușit, poate oricine altcineva să o facă”, a declarat Joke.

„Modelul” Clămparu

Obiceiul de a tatua fete cu forța a mai fost întâlnit la rețeaua de prostituție înființată de Ioan Clămparu în Spania.

Între 2001 şi 2004, el a condus una dintre cele mai mari reţele de prostituţie cunoscute vreodată în Europa. Amăgind fete sărace din România şi din Republica Moldova cu promisiunea unor locuri de muncă bine plătite din Spania, Clămparu şi locotenenţii săi le încolonau către capitala acestei ţări, Madrid, obligându-le să se prostitueze pe aleile parcului Casa de Campo.

Procurorii estimau că, în fiecare seară, 150 de femei erau scoase în acest parc pentru a vinde servicii sexuale, încasările într-o noapte variind între 300 și 600 de euro.

Da, era o grupare care tatua fetele, le punea un cod de bare. S-a spus că eu le conduceam. Ce mai conta dacă era adevărat?! Tot ce era mai monstruos era legat de mine. Oamenii legați de copaci, mușcați de pitbulli, curgea sângele. N-au găsit nimic la mine acasă. Sângele se scurge, trebuia să găsească undeva cu aparatura pe care au adus-o – Ioan Clămparu

Fetele erau tatuate cu un cod de bare





