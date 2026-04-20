Liberalii iau în calcul demiterea toți oamenilor PSD din funcții

O eventuală ieșire a PSD de la guvernare ar putea declanșa un val masiv de demiteri în instituțiile statului. Potrivit informațiilor publicate de Cotidianul pe surse, prefecți, subprefecți, secretari și subsecretari de stat, dar și șefi de agenții sau alte instituții centrale ar putea fi înlocuiți, dacă miniștrii social-democrați își dau demisia din Guvern.

Surse din interiorul PNL susțin că Ilie Bolojan ar vrea să evite orice compromis și să transmită un mesaj clar că nu acceptă „jumătăți de măsură”, după atacurile recente venite din partea PSD, mai scrie sursa citată.

PSD ar vrea să plece, dar nu complet

Situația este complicată. PSD ar lua în calcul să se retragă din Guvern doar la nivel de miniștri, dar să păstreze oamenii din eșaloanele doi și trei, adică din funcțiile administrative și tehnice din instituții, variantă care nu este însă acceptată de o parte dintre liberali.

„Să le redăm demnitatea până la capăt, dacă le miroase urât guvernarea”, este declarația unui lider PNL citat de Cotidianul.

Discuția despre o eventuală trecere a PSD în opoziție devine tot mai prezentă în partidul lui Bolojan, iar decizia ar putea fi analizată în ședințele interne programate în aceste zile.

PSD s-a reunit luni dimineață, la ora 10.00, într-o ședință scurtă, online, în care s-a stabilit întrebarea-cheie la care urmează să răspundă cei 5.000 de membri ai partidului, în cadrul evenimentului intitulat „Momentul adevărului”, programat la ora 17.00 în Parlament: „Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”

PSD va vota în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare dacă premierul nu va demisiona în termen de 72 de ore.

Modelul din 2009, readus în discuție

Mai mulți lideri liberali fac trimitere la precedentul din 2009, când PSD a ieșit de la guvernare. Atunci, președintele Traian Băsescu a acceptat rapid demisiile, iar premierul Emil Boc a început un val amplu de demiteri.

Cu sprijinul lui Vasile Blaga, pus interimar la Interne, au fost schimbați prefecții și subprefecții PSD, iar ulterior au fost înlocuiți și alți funcționari numiți politic.

Scenariul este acum discutat din nou în PNL, deși există temeri că o astfel de mișcare ar putea crea probleme în funcționarea instituțiilor.

Există riscul unui „haos instituțional”

Un lider PNL din teritoriu avertizează că demiterile ar putea merge chiar mai departe de prefecți și subprefecți, spre instituțiile deconcentrate. Totuși, acesta atrage atenția că numărul mare de instituții și schimbările simultane ar putea duce la blocaje serioase în administrație.

În interiorul PNL există și două necunoscute importante. Prima este legată de Radu Oprea, secretarul general al Guvernului. Nu este clar dacă PSD îl va retrage sau îl va lăsa în funcție, unde ar putea influența sau întârzia procedurile de demitere. Există un precedent din 2017, când Mihai Busuioc a refuzat să contrasemneze propria demitere, într-un conflict politic în care era implicat și Sorin Grindeanu.

A doua dilemă este numită în partid „testul lui Cătălin”. Este vorba despre Cătălin Predoiu și dacă acesta va semna demiterile prefecților și subprefecților PSD. În ultimele luni, Predoiu a fost văzut ca un lider care nu se aliniază complet strategiei lui Bolojan, fiind menționat inclusiv ca posibilă alternativă de premier.

PSD ar putea accelera moțiunea de cenzură

Pentru a evita pierderea controlului asupra funcțiilor din administrație, PSD ar putea grăbi depunerea unei moțiuni de cenzură. Potrivit acelorași surse, dacă social-democrații întârzie prea mult, Guvernul ar putea începe demiterile masive, afectând rețeaua de funcții ocupate de oameni ai partidului în teritoriu și la nivel central.

Ilie Bolojan poate rămâne prim-ministru și fără PSD. În cazul în care miniștrii PSD își dau demisia, premierul are mai multe scenarii și poate numi miniștri interimari pentru un termen de 45 de zile, așa cum prevede Constituția României.