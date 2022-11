1. Susan Sarandon

Când te gândești la Susan Sarandon, îți vin în minte filmele Joe, Thelma & Louise, Dead Man Walking, The Client și Stepmom. Cariera actriței cuprinde 165 de proiecte finalizate și în dezvoltare, iar de-a lungul timpul a experimentat din toate, inclusiv filme thriller și drame romantice.

2. Helen Mirren

În 1967 a apărut Herostratus, o dramă regizată de Don Levy, în care Helen Mirren a interpretat primul ei rol. Ea se numără printre actrițele legendare de la Hollywood. A apărut în cel puțin 100 de filme, iar titlurile cunoscute în care a jucat sunt The Long Good Friday, Hitchcock, The Queen și Raising Helen.

3. Jackie Chan

În 1970, Jackie Chan a început să joace în filme de acțiune de arte marțiale. Publicul îl asociază cu numeroasele sale cascadorii, care, trebuie să recunoaștem, sunt destul de extreme și periculoase. A apărut și a jucat în peste 100 de filme, iar munca i-a fost răsplătită prin câștigarea a două titluri Guinness World Records pentru faptul că a fost actorul în viață care a realizat cele mai multe cascadorii.

4. Catherine Deneuve

Filmul Les collégiennes din 1957 este primul în care a jucat Catherine Deneuve. În cadrul lui, actrița a interpretat rolul unei fetițe de colegiu. De la miniseriale și scurtmetraje franceze, Catherine Deneuve s-a implicat în cel puțin 120 de filme . Unele dintre cele mai cunoscute sunt The Umbrellas of Cherboug, Belle de jour, Un flic, 8 femmes și Dancer in the Dark.

Recomandări Cazul românului care s-a sinucis într-un penitenciar din Olanda. Autoritățile olandeze resping orice acuzaţii: „NU a mai existat nicio altă tentativă”

Citește continuarea pe elle.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE ELLE.RO

Urmărește-ne pe Google News