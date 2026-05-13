Traian Băsescu avertizează că România nu ar putea rezista singură, 72 de ore, în fața unui atac rusesc

Fostul președinte Traian Băsescu susține că România nu ar putea să reziste timp de 72 de ore, singură, în fața unui atac rusesc. Declarațiile fostului șef de stat vin în contextul în care România a organizat la București Summitul B9.

„Nu ne putem apăra 72 de ore, nu rezistăm, nu avem echipamentele necesare (…) Atrag atenția asupra unor lucruri foarte grave: CSAT-ul dă un aviz pe bugetul Guvernului, care se referă la finanțarea armatei, a structurilor de securitate, servicii, ș.a.m.d.

La un moment dat nu am vrut să semnez avizul pentru buget datorită… insuficiente”, a explicat Traian Băsescu, la TVR.

Fostul președinte susține că trebuie să existe o soluție pentru avizul CSAT privind bugetul pentru armată

Traian Băsescu a criticat faptul că avizul CSAT pe bugetul Guvernului, care include alocările pentru apărare, este considerat neobligatoriu.

„CCR a zis «și ce dacă», merge și fără aviz. Atunci au luat din capacitatea și responsabilitatea președintelui pentru securitatea națională, au mutat-o la premier care azi e, mâine nu e. Va trebui găsită o soluție, pentru ca avizul CSAT să fie obligatoriu de obținut de către Guvern”, a mai precizat el.

Traian Băsescu spune că România trebuie să mențină relațiile bune cu SUA

În timpul interviului, fostul președinte a explicat că România și-a consolidat poziția pe flancul estic, însă atrage atenția asupra faptului că ar putea îmbunătăți relațiile cu SUA.

„Ne-am găsit un loc în consolidarea flancului estic. Ne mai putem găsi un rol în menținerea unei relații bune cu SUA, ne putem duce oricând în Orientul Mijlociu, în Africa, dacă ne propunem. Totul este să ne propunem să avem un rol și să rezolvăm problema, și România chiar ar putea, cu o condiție: să vrea”, a mai declarat Traian Băsescu, la TVR.

De ce nu a participat Marco Rubio la Summitul B9 de la București

Marco Rubio nu a fost prezent la Summitul B9, organizat la București. Secretarul de stat al SUA l-a însoțit însă pe Donald Trump în timpul vizitei în China, eveniment ce a avut loc în același timp.

În ciuda speculațiilor, Traian Băsescu este de părere că Marco Rubio „nu are o problemă cu România”, însă a fost nevoit să facă parte din delegația americană care a mers alături de Trump în China.

„Nu cred că Marco Rubio are o problemă cu România în momentul de față mai ales că ne-am făcut datoria față de ei în timpul conflictului armat cu Iranul, însă astăzi Trump și delegația americană sunt în China. Păi, comparați dimensiunea celor două summituri? Una e summitul Trump – Xi și Rubio trebuia să fie acolo, în spatele lui Trump, și alta e summitul B9, care nu e o structură politică consacrată”, a mai spus fostul șef de stat.

