Ieri seară, tunicile bordo s-a bucurat de o nouă victorie, de data aceasta la confruntarea care a avut ca temă meniul tradițional românesc. Echipa a fost ajutată de amuleta puternică folosită de Chef Richard, care și-a exploatat din plin puterea de a da numeroase ”freeze”-uri concurenților din echipele adverse. Seara s-a încheiat cu plecarea din concurs a Mariei Vîlceanu, cea care a avut cel mai mic punctaj la proba individuală și a fost nevoită astfel să se despartă de colegii din echipa bej.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Competiția continuă strâns în această seară pentru că… mai sunt doar 4 confruntări între echipe până la Semifinala sezonului 17! Se ascut cuțitele și Chefii intră în arenă diseară, pregătiți să joace un joc periculos: fiecare dintre ei va impune echipelor adverse cinci ingrediente alese din cămară, pentru alcătuirea felului principal.

E limpede că urmează combinații nebune de ingrediente, fiecare alegere fiind strategic gândită pentru a lovi bancurile adverse. În plus, sesiunea de gătit nu va fi lipsită de amenințătoarea alarmă, pentru că Chef Orlando va arunca în joc o amuletă. Cum se vor descurca echipele și cine va câștiga bătălia culinară telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE