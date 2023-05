Managerul unui centru de meditații din București: „Vin părinți cu copii de clase primare sau cu copii de 10 pe linie. Le zic că nota 15 nu s-a inventat”

Violeta Niță are o formare în administrație publică și până acum zece ani a fost consultant pentru fonduri europene. Fiindcă obținea milioane de euro pentru alții, i-a venit ideea să caute fonduri pentru un business al ei. Așa că s-a înscris la un program de ajutor de stat pentru tineri întreprinzători și a înființat centrul de meditații.

Prin el a putut să aibă o oglindă reală a învățământului românesc. Explicația ei pentru faptul că notele date la clasă sunt mai mari decât cele de la examene?

„Se dau notele mai ușor, poți să copiezi, profesorii aruncă o poză din manual în classroom, te pune să o copiezi în caiet, trimiți o poză și deja ai 10. Asta spun de la mine din casă, nu din poveștile altora. Sunt părinți care vor neapărat numai note mari și atunci pun presiune. Iar în cazul copiilor din sistemul de învățământ privat, ca să fie mama și tata fericiți și să plătească taxa, umflăm note”, mai spune antreprenoarea.

Apoi, piața meditațiilor a tot crescut exponențial și vin părinți cu elevi din clase tot mai mici să fie pregătiți. „Mi se încrețește sufletul la ideea că e nevoie de meditații în clasele I-IV. Pe parcurs, necesitatea meditațiilor apărea la clase tot mai mici și eu refuzam copii de clasa a V-a. Sunt părinți care mă sună în august că urmează copilul să înceapă a V-a în septembrie și să înceapă meditațiile. Și eu îi întreb de unde știți că are nevoie? Preventiv, îmi zic. Eu le spun că meditațiile se administrează ca antibioticul, ca nevoie, nu preventiv, pentru că altfel, când aveți nevoie pe bune, nu-și mai face efectul”.

Recomandări Copila de 5 ani ținută ostatică în casă de propriul tată, în Chiajna, a fost eliberată după 28 de ore

Violeta Niță, antreprenoare în educație

„Meditațiile sunt ca roțile ajutătoare, dar examenul e fără roți”

La mijloc sunt multe cauze, este de părere deținătoarea centrului de meditații. Cel mai adesea aude însă: toată lumea face.

„Eu nu iau copiii care vin la modă. Am părinți care vin la mine cu copii cu 10 pe linie să facă meditații. Eu am o replică nu foarte politicoasă: nota 15 nu s-a inventat și atunci eu nu am cum să-i ajut. Am părinți care au dumnealor un statut și trebuie să-l susțină și copilul. Și am întâlnit replica asta: toată lumea face”, spune Violeta Niță.

Crede că există și un efect advers al meditațiilor: „Ajung într-a VIII-a cei care au beneficiat de meditații dintr-a V-a și pur și simplu sunt ca niște copii care au mers cu roți ajutătoare în permanență și examenul e fără roți. Noi vrem să știe instant când le dăm roțile ajutătoare jos să se poată descurca singuri”.

De când are centrul de meditații, a întâlnit adesea copii care au fost șantajați de profesorii de la clasă cu meditațiile, chiar dacă să-i pregătești pe elevii tăi „este ilegal și imoral”, spune femeia.

Recomandări Asociații de presă îl critică pe procurorul general al Bulgariei după ce numele unor jurnaliști de investigație, printre care și cel al unui român, au fost vehiculate pe fondul tentativei de asasinat

„Această nevoie de meditații arată dezastrul în care se află învățământul. Nu există niciun moment, niciun punct de unde țara asta să-și revină decât dacă își revine învățământul”, concluzionează ea pentru Școala 9.

Cum i-a venit ideea unei aplicații

Tot centrul de meditații i-a dat ideea de a face o aplicație pentru admiterea la liceu. În 2021, fiul Violetei a fost admis la un liceu din București la prima opțiune pe care a pus-o pe listă. Chiar dacă știa că are șanse la primele de pe listă, completase vreo sută de licee. Mama făcuse tot felul de statistici să vadă la ce unități de învățământ are cu adevărat șanse.

„Eu am știut, pe baza statisticii făcute la notele de la Evaluare Națională, că mediile din 2021 sunt mult mai mici decât cele din 2020 și că eu mă păcălesc dacă mă raportez la 2020. Dacă eu mă raportam la media băiatului meu, nu intra la liceul la care voia el. Dar știind că de fapt trebuie să mă raportez la mediile din 2019, copilul a intrat la prima opțiune. Asta a însemnat ore de muncă”, își amintește antreprenoarea.

După acest succes, antreprenoarea de 45 de ani a început calculele pentru fiica ei, acum în clasa a VI-a, folosindu-se de medii estimative pe care le-ar putea avea fata ei.

Recomandări Prigojin anunță retragerea luptătorilor Wagner din Bahmut și îi atacă pe șefii militari de la Moscova – criză majoră în rândul forțelor Rusiei

An de an, la centrul de meditații pe care îl conduce, părinții veneau în pragul Evaluării Naționale să o întrebe cum să procedeze la admitere. „Într-un Excel, făceam calcule din 25 în 25 de sutimi – câți copii au avut între 9,25 și 9,50 și tot așa – după care procentual la numărul de elevi care au dat examen. Nu e totuna să se bată pe același număr de locuri în liceu 15.000 de elevi sau 11.000 de elevi. Și am constatat astfel că nu te poți baza pe broșura pe care o primești de la școală, unde scrie numărul liceului, specializarea și cu cât s-a intrat anul trecut, pentru că de multe ori media de anul trecut nu se pupă cu ce a fost anul ăsta”, explică Violeta Niță.

Într-o dimineață, ascultând la radio despre un antreprenor care a făcut o aplicație mobilă, s-a gândit și ea ce soluție ar putea fi transpusă într-o aplicație. Și i-a picat fisa: a început să lucreze la „Aleg liceu”, aplicație care îți dă rapoarte personalizate, după medii, specializarea aleasă, distanța de acasă la școală.

Se poate accesa direct în browser sau se descarcă și se folosește pe telefon și costă 75 de lei.

Cum are loc acum admiterea la liceu

Noutatea acestui an este că nu mai sunt luate în calcul mediile anilor de gimnaziu. Asta înseamnă că media de admitere este media aritmetică între notele la cele două probe de la Evaluarea Națională (română și matematică), calculată fără rotunjire, la două zecimale.

Părinții trec printr-o serie de instruiri la școală, cum să completeze fișele de admitere. Fiecare liceu are un cod din trei cifre și acesta trebuie trecut în căsuțele de pe fișă. Pot completa până la 280 de coduri.

Ordinul de ministru pentru admiterea computerizată, aici.

Dar ce licee să aleagă? Este întrebarea pe care o primea Violeta Niță an de an.

Acum, aplicația Aleg Liceu le oferă utilizatorilor din toată țara un număr de rapoarte cu niște note estimative pe care le aleg ei, ca aceștia să se orienteze, și rapoarte după ce știu exact nota de la Evaluare. Pot introduce acolo profilurile și specializările dorite, dar și distanța de acasă la liceu și ce opțiuni de transport au.

Practic, aplicația face comparație cu anul cel mai apropiat ca rezultate, care poată să nu fie anul trecut. Pe broșura Ministerului Educației ai ca indicator doar mediile cu care s-a intrat cu un an în urmă.

„N-au fost doi ani consecutivi la fel ca să te poți baza pe media din anii anteriori. Pentru că nu avem un sistem standardizat de evaluare și atunci e cum se nimerește și cum ai noroc în anul ăla. După care, contează mult numărul de elevi care termină clasa a VIII-a”, spune antreprenoarea.

Și dă exemplul ultimilor ani: „2019 a fost un an relativ normal, a venit 2020 cu pandemia, s-a scos materie, au bubuit note mari. În 2021 s-a intrat într-o relativă normalitate și atunci a fost examenul mai greu, s-au luat note mai mici, dar părinții s-au uitat la mediile din 2020. Ei n-au știut cât valorează de fapt nota copiilor. Un 8 de anul ăsta nu valorează cât un 8 de anul trecut. Matei, fiul meu, a avut colegi în clasă cu medii mai mari decât a lui care n-au intrat decât la a 10-15-a opțiune”.

Elevi la ieșirea de la Evaluarea Națională

Cum se face repartiția, după opțiuni sau după medii?

Violeta Niță explică și că în timp ce elevii cu medii mari au locurile garantate la liceele pe care și le doresc, în București cel puțin, elevii cu medii mai mici stau cu emoții mereu până se afișează rezultatele. În țară, lucrurile sunt mai așezate, dar în Capitală, bătălia e crâncenă de obicei.

„Le explic părinților inclusiv cum repartizează calculatorul, că ei nu știu: dacă copilul meu are 8, vine unul cu 7,50 și îl dă de pe loc dacă a avut el prima opțiune la liceul ăla? Explic inclusiv acest lucru: vor scădea mediile anul acesta undeva cu 20 de sutimi cel puțin doar din faptul că nu se mai iau în calcul mediile din gimnaziu. Pentru că ponderea copiilor care aveau medii mari în gimnaziu și obțineau la Evaluarea Națională un punct, un punct jumate mai puțin, diferența e foarte mare”.

Este esențială ordinea opțiunilor, fiindcă prima opțiune este și prima luată în considerare pentru fiecare elev. Dacă tu ai 7 și ai pus la prima opțiune liceul X, vei intra la acel liceu, chiar dacă există un alt elev cu medie mai mare, dar pentru care liceul X este a zecea opțiune.

Ulterior, departajarea la doi elevi care au aceeași medie și aceeași opțiune se face după alte criterii:

nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale,

nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale,

nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naționale,

media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.

Predicții pentru Admiterea 2023

Media anilor de gimnaziu însemna 25% din media de admitere. Pentru mulți elevi, mediile anilor de școală erau mai mari și le ridicau nota finală. Anul acesta, Violeta Niță se așteaptă la rezultate mai slabe și fiindcă susține Evaluarea generația pandemiei.

„Au venit din urmă generațiile care au făcut școală online mult timp. Anul acesta sunt copiii care au făcut a VI-a online și cred că și jumătate din a VII-a. Cei care vin la anul sunt cei care au făcut a V-a online. E groaznic că au avut startul în gimnaziu în online, care s-a făcut la mișto în 99% din cazuri”, spune aceasta.

Articolul complet, în Școala 9.