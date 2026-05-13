„Sperăm să ajungem în această formulă la meci”

„O să ajungem după vreo 7 ore și nici vremea nu ne ajută, plouă torențial”, a spus microbistul. A pornit la drum alături de iapa Gloria și cățelul Zorba, cei mai buni prieteni necuvântători ai săi, hotărât să nu rateze sub nicio formă marele meci de miercuri seară.

Pentru Adrian Buda, drumul spre Sibiu nu este despre viteză, ci despre devotament. Fanul „U” Cluj parcurge distanța dintre cele două orașe într-o căruță. Este, probabil, cel mai spectaculos și autentic mod în care un fan a ales să-și susțină echipa la Finala Cupei din 2026.

„Am plecat la prima oră din Cluj și am estimat că o să ajungem la Sibiu după vreo 7 ore. Este un drum dificil, pentru că nu avem voie pe autostradă, plus că nici vremea nu ține cu noi. Plouă torențial, dar sperăm să ajungem în acestă formulă la meci. Gloria și Zorba, cățelul meu, ne ajută să ne îndeplinim acest vis. Nu este prima dată când am echipat așa căruța și pe Gloria”, a afirmat clujeanul pentru Digisport. ro.

Pălincă și plăcinte, provizii pentru drum

Inspirat de modul în care înaintașii noștri călătoreau spre marile momente istorice, Adrian Buda a mărturisit că nu a plecat la drum cu mâna goală.

„Proviziile” pentru drumul de 7 ore includ delicatese specifice zonei: plăcinte gustoase și o pălincă de prune de calitate superioară din satul Chechiș, județul Sălaj, totul pentru a face experiența călătoriei cu căruța una de neuitat.

Suporterul plecat din Cluj cu căruța este optimist în privința șanselor echipei sale de a câștiga Cupa. Mai mult, acesta este hotărât să nu rateze nici confruntarea de duminică, de la Craiova, care ar putea stabili campioana actualului sezon. Buda a declarat că întreaga sa expediție, care traversează mai multe județe, este motivată de speranța unor rezultate istorice pentru echipa sa dragă.

Stadionul Municipal din Sibiu va găzdui miercuri, 13 mai, de la ora 20.00, finala Cupei României Betano, o confruntare de tradiție între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Meciul va marca și Ziua Europei, fiind însoțit de festivități speciale. Partida va fi arbitrată de Marian Barbu (37 de ani), aflat la prima sa finală de Cupă.



