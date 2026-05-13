Grindeanu nu a exclus un premier tehnocrat în viitorul Guvern

Președintele social-democrat nu a respins această variantă. „Depinde cine este acel tehnocrat. Pentru că e important, având în vedere experiența celor 10 luni de până acum, e important și profilul pe care îl are acest prim-ministru. Eu am făcut o formă de profil, cred că în urmă cu o săptămână sau chiar mai bine, spunând că mi-aș dori să fie un prim-ministru cu un profil economic și un prim-ministru care să realizeze poziția sa, adică un prim-ministru al unei coaliții, nu un prim-ministru al unei părți din coaliție, așa cum a fost Ilie Bolojan în aceste 10 luni”, a spus Grindeanu într-o conferință de presă.

„Deci, de aceea vă spun, nu exclud, e o variantă mai bună decât un guvern cap-coadă tehnocrat, e mai asumată, având miniștri politici, având susținere politică, dar depinde de persoană, evident”, a adăugat el.

Întrebat dacă va aștepta ca Nicușor Dan să vină cu o variantă de premier tehnocrat în consultările de la Cotroceni sau dacă și PSD are variante pregătite, Sorin Grindeanu a replicat că social-democrații vor veni cu propunerea lor, dacă va fi cazul.

„Dacă intrăm în această logică și ni se vor cere propuneri din acest punct de vedere, împreună cu colegii mei vom hotărî cu ce propunere am merge. Astăzi nu am, pentru că nu știu dacă intrăm în acest scenariu, dar dacă ni se vor cere, în mod sigur și noi avem propuneri”, a explicat Grindeanu.

România este în criză politică de aproape o lună, iar Nicușor Dan a spus că un premier tehnocrat este o variantă

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern vor începe pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”.

Ceea ce se știe sigur în acest moment este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

