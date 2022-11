O româncă din Marea Britanie a gândit o aplicație cu idei de activități creative pentru părinți și copii. „Nu mai stau în fața unui ecran”

Practic, aleg cât timp au la dispoziție, tema și apoi scutură telefonul și primesc instrucțiunile. ONE Learning a câștigat o finanțare de 7.000 de euro în cadrul competiției Innovators for Children, accelerator pentru start-up-urile din domeniul educației.

Tânăra a lucrat timp de opt ani în domeniul educațional în Marea Britanie, dezvoltând incubatoare digitale, acceleratoare, programe de mentorat pentru tineri. „Am fost implicată într-un program cu finanțare de la guvern cu un mandat dat universităților să lucreze cu școlile din zona sau regiunea respectivă, să vină împreună și să colaboreze pentru a crea experiențe de învățare relevante pentru copiii din școli”, a povestit Ioana pentru Școala 9.

Ideea le-a venit în pandemie

A observat că britanicii abordează predarea din perspectivă practică și încurajează mult colaborarea între copii. „Ți se dă oportunitatea ca tu să vii și să-ți dezvolți acele skill-uri care te vor ajuta mai încolo în viață sau carieră, de la comunicare, cum să faci o prezentare, dar și atunci când scrii eseurile, ele nu sunt dintr-o carte, tu trebuie să faci cercetare și să vii cu perspectiva ta pe marginea ideilor autorilor.”

Parte din acest concept l-a înglobat și în ONE Learning. Împreună cu colegii ei cofondatori, Sorana Pogăcean cu experiență în managementul proiectelor, Steve Fernandes și Azhar Xec specializați în tehnologie, a avut prima dată ideea aplicației în pandemie, când copii și părinți din toată lumea stăteau închiși în casă. „Am creat un program hibrid în timpul pandemiei, folosind o altă aplicație, Open learning, dar apoi ne-am dat seama că toate platformele astea de învățare sunt mai mult create pentru adulți decât pentru copii. Și am zis OK, în joacă, hai că facem noi un app!”, își amintește Ioana.

Părinții pot alege timpul și tematica

Au început să lucreze la ONE Learning, dedicată copiilor între 3 și 8 ani, și să o dezvolte pas cu pas. „Am zis hai să creăm o aplicație care să ajute părinții să filtreze, în funcție de cât timp au la dispoziție, 10 minute-20-30. Filtrează timpul pe care îl au la dispoziție, tematica respectivă și au așa un moment împreună în care they shake the phone (scutură telefonul) ca să apară activitatea pe care o s-o facă împreună”, explică Ioana.

Ioana Axinte, prezentând aplicația în competiție Innovators for Children | Foto: Impact Hub București

Apoi, primesc toți pașii de urmat, prin text scris, video sau imagine, în funcție de vârsta copilului și apoi au și niște personaje care îi mai ajută pe timpul activității practice. Tot conținutul este în română.

„Toate aplicațiile din ziua de azi sunt focusate foarte mult pe partea asta de cum să facem copilul să stea cât mai mult în fața unui ecran. Ceea ce voiam noi să facem diferit și mai ales skill-urile pe care le dobândești când faci ceva practic, când gândești, când creezi, când imaginezi, când simulezi anumite experiențe, te ajută mai încolo în viață. Ceea ce fac ei acum o să-i ajute mai încolo când vor fi adulți”, spune tânăra.

De exemplu, echipa părinte-copil poate primi instrucțiuni despre cum să creeze un telescop cu ce au prin casă. În timpul ăsta, cei doi trebuie să comunice, să lucreze împreună, iar asta este o abilitate bună și pentru când ajungi pe piața muncii.

După ce va fi lansată în România, cei patru vor să facă și o versiune în engleză pe care s-o răspândească în toată lumea.

Programul Innovators for Children de la care a câștigat finanțarea este organizat de Impact Hub București și Impact Hub Basel, în parteneriat cu UiPath Foundation și cu sprijinul financiar al BRD. Anul acesta au fost trei proiecte câștigătoare, din nouă ajunse în finală, care au primit în total o finanțare de 20.000 de euro.

