O școală din București își selectează copiii după IQ. „România nu era pregătită pentru această categorie”

Simona Mitrea lucra în 2011 în sectorul bancar. De atunci a făcut primii pași spre domeniul educațional. Zona aceasta a fascinat-o încă din copilărie, încă de când le „preda” tuturor copiilor din vecini diverse materii și îi „învăța” să cânte la pian, instrument la care ea cânta de la vârsta de 4 ani.

La începutul anilor 90 a ales să urmeze un liceu cu profil real, mate-info, și apoi a făcut Academia de Studii Economice – licență și master. Retrospectiv crede că poate i s-ar fi potrivit Științele Educației sau Psihologie, dar nu erau domenii „la modă” atunci.

Așa că, abia după ce a mâncat economie pe pâine, a ajuns să-și completeze studiile cu un master în management educațional (MEOPE) și un doctorat care este pe ultima sută de metri, în Științele Educației, la Universitatea București.

Simona Mitrea este fondatoarea unei școli pentru copiii cu abilități înalte

În 2020 a pus bazele Romanian Gifted School (RGS), o școală care se adresează copiilor cu abilități înalte. A avut curajul să facă asta în plină pandemie, asta și pentru că planul era pritocit de ceva vreme.

Școala sa nu este acreditată în sistemul românesc de învățământ, dar are acreditarea British School Overseas (Școli britanice de peste hotare) și este în proces de autorizare pentru Bacalaureatul Internațional.

Școala copiilor înzestrați

„Povestea școlii pornește însă din 2011, când am început inițierea de programe educaționale pentru copiii cu abilități înalte. La acea vreme, copiii mei erau în școala primară; atunci i-am făcut o testare cognitivă primului meu copil. Era o cercetare de calibrare a testului WISC IV (Wechsler Intelligence Scale for Children). Rezultatele m-au uimit și am cerut soluții. Acela a fost momentul în care am realizat că România nu era pregătită pentru această categorie de copii cu abilități înalte”, spune fondatoarea Simona Mitrea pentru Școala 9.

La școala sa, fondatoarea vrea ca potențialul elevilor să fie înțeles și mediul școlar să fie în acord cu nevoile lor. 90% dintre copiii înscriși la Romanian Gifted School sunt la nivel de MENSA, adică au un IQ (coeficient de inteligență) mai mare sau egal cu 140. MENSA este o organizație ai cărei membri se clasează printre primii 2% la testele de inteligență.

„Anamneza” învățării

Simona Mitrea crede că sunt sisteme de învățământ în țară unde copiii se pot pierde. În metodologia „gifted” („înzestrat”, n.r.) însă, lucrurile sunt calibrate chiar și pentru deficiențe de învățare. Fac o testare inițială pentru admitere care se numește WISC IV și se face și o trecere în revistă a dificultăților de învățare – dislexie, discalculie, disgrafie, Asperger, AD(H)D.

Se au în vedere și interesele copilului, stilurile de învățare (vizual-spațial, secvențial-auditiv), prelucrarea informației (reflexiv, activ, teoretic, pragmatic), motivația pentru învățare (orientat spre rezultat sau spre proces). Simona vrea să se facă o diferențiere clară între abilități înalte și IQ-ul înalt. Pentru că pot exista copii cu dificultăți de învățare, dar care au un mare potențial.

Copiii sunt evaluați pe parcursul întregului an pentru a le vedea evoluția

„Copilului, la RGS, i se realizează o anamneză și i se stabilește nivelul de dezvoltare emoțională și socială. Mai mult, putem identifica dacă există dificultăți de învățare suprapuse peste abilitatea înaltă – dislexie, disgrafie, discalculie, Asperger sau AD(H)D. Practic, va fi creată o «hartă» care notează modul în care creierului copilului îi place să învețe, în ce contexte, cum învață și de ce învață într-un anume fel”.

Materii gândite transdisciplinar

Matematica este singura materie la care copiii pot lucra avansat, la nivelul standard sau la nivelul dificultății de învățare, în rest materiile sunt gândite transdisciplinar, plecând de la tematici. Astfel că elevii au în orar: Identitate și relații; Orientare în timp și spațiu; Exprimare personală și culturală; Inovație științifică și tehnică; Globalizare și sustenabilitate; Corectitudine și dezvoltare.

Programul elevilor începe la 8.30, cu întâlnirea de dimineață, apoi continuă cu materii conform orarului, dar care se împletesc unele cu altele. Cei de la școala primară au activități în aer liber de la 14.00 la 16.00, dacă vremea permite. Cei mari au ore până la ora 16.00. Cursurile pun accent pe dezvoltare personală, dezvoltare fiziologică, pe lângă cele cognitive, iar succesul sistemului constă și în motivație, crede Simona.

„Flexibilitate, strategii creative cum ar fi cercetarea, nu expunerea, feedback constructiv între elevi și dinspre profesori”, enumeră câteva dintre metodele de predare fondatoarea școlii.

Elevii sunt evaluați holistic

„Părinții care vin spre RGS sunt deschiși conceptului de școală, citesc despre copiii cu abilități înalte, sunt dornici de schimbare și motivați să-și sprijine copiii. Nu sunt din categoria celor care consideră că singura formă de performanță sunt olimpiadele”, declară directoarea.

Copiii trec printr-o evaluare a „inteligenței fluide”. adică logice, a celei cristalizate – lingvistice, a memoriei de scurtă durată și a vitezei de procesare, iar personalul școlii adaptează procesul educațional în funcție de evaluarea psihologică.

Copiii pot fi înscriși încă de la vârsta de 2 ani. Între 2 și 3 ani nu se susțin evaluări cognitive, ci se urmărește anamneza acestora. Între 3 și 5 ani și 11 luni, copiii sunt evaluați fără a li se pune coeficienți de inteligență. Între 5 ani și 11 luni și 16 ani și 11 luni copiii și adolescenții sunt evaluați cognitiv, emoțional, social și comportamental, mai explică Simona etapele.

„La RGS sunt elevi până la 19 ani, când închid ciclul liceal, care este de 2 ani, nu de 4 ani, cum este în sistemul românesc. Nu se primesc adolescenți peste 17 ani, ei neputând fi evaluați. Pentru a urma liceul din cadrul RGS, este important ca elevul să fi parcurs cel puțin doi ani de gimnaziu (grupa 14-16 ani, denumită Middle School 4 / 5)”, spune directoarea.

