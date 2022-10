Somon

Aceasta specie de peste este unul dintre cele mai bune alimente pe care o mama care alapteaza le poate mânca, datorită conținutului său bogat de acizi grași omega-3. Laptele matern contine deja omega-3, însă nu strica suplimentarea acestuia prin introducerea somonului în dieta.

Produse lactate, scăzute în grăsimi

Fie ca preferati iaurtul, laptele sau branza, produsele lactate sunt indicate in dieta femeii care alapteaza. Pe langa aportul de proteine si vitaminele B si D, produsele lactate sunt cea mai buna sursa de calciu. Iar bebelusul va beneficia de tot ceea ce are nevoie pentru oase puternice.

Carne de vită slabă

Femeile care alapteaza consuma foarte multă energie, așa ca au nevoie de alimente bogate in proteine pentru a-si reincarca „bateriile”. Carnea de vita contine fier, care ajuta la creșterea nivelului de energie și astfel veți fi in forma pentru a va îndeplini cu succes misiunea de mamica. In plus, cartea de vita este o sursa importantă de vitamina B-12.

Legume

Fasolea, în special cea cu bobul negru sau rosu inchis, este foarte buna in dieta mamelor care alapteaza, mai ales dacă sunt vegetariene, datorită conținutului bogat de fier și proteine vegetale.

Afine

Cand alaptati trebuie sa consumați cel puțin de doua ori pe zi fructe sau sa beți suc natural. Bogate in antioxidanti, afinele sunt o alegere excelentă. Pe langa faptul ca sunt foarte gustoase, afinele sunt o sursa bogată de minerale, vitamine care vor ține nivelul energiei voastre la cote înalte.

Orez brun

Dacă vreți să dați jos kilogramele acumulate pe perioada sarcinii, trebuie sa aveti grija la consumul de carbohidrati. Dar nu trebuie sa slabiti brusc, pentru ca asta va duce la scăderea cantității și calității laptelui matern. Însă dacă includeți în dieta alimente precum orezul brun, veti putea tine sub control si silueta, si nutrientii pentru bebelus.

