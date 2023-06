Vara și-a intrat în drepturi aducându-ne o mulțime de fructe și legume de sezon. Nu este nicio îndoială că alimentele de sezon au un gust mai bun pentru că sunt proaspete și, se presupune, mai sănătoase. Atunci când achiziționezi fructe și legume de sezon produse în țară, nutrienții lor nu au timp să se degradeze precum produsele asemănătoare care stau în congelatoare zile ori chiar săptămâni. Iată, așadar, 6 alimente care au un gust mai bun în iunie.

Căpșune

În această perioadă piețele gem de căpșune, producție locală. Aceste fructe sunt bogate în vitamina C, magneziu, potasiu și acid folic ca și antocianină, flavonol, terpenoide și acid elagic, fitonutrienți care au proprietăți anti-inflamatorii.

În plus, finesitina, flavonoidul din căpșune, distruge celulele canceroase de la sâni în vreme ce triperpenii sunt cunoscuți pentru imensele proprietăți antiinflamatorii. În plus, femeile care consumă căpșune – mai mult de trei porții pe săptămână, au un risc cu 32% mai mic de a suferi un atac de cord. Chiar dacă aceste fructe reprezintă o sursă nutritională valoroasă, trebuie consumate moderat.

Sparanghel

Ca sursă bogată în acid folic, vitamina B care ajută corpul să producă dopamină, serotonină și norepinefrină, sparanghelul este o legumă care te ajută să ai o stare de spirit bună.

De asemenea, este bogat în glutationă, un anticancerigen important și conține rutină, care protejează vasele mici de sânge împotriva ruperii lor și poate proteja și împotriva radiațiilor. Sparanghelul este, totodată, o sursă bună de vitamine A, C, K și E, complexul de vitamine B, potasiu, fibre și zinc.

Această legumă de vară conține și inulină, un prebiotic, care ajută la dezvoltarea bacteriilor bune din intestine (acestea ajută digestia și absorbția nutrienților din alimente și joacă un rol important și în sistemul imunitar). Inulina este excelentă și pentru suferinzii de diabet de tip doi.

Femeile cu diabet de tip doi care consumă 10 g de inulină pe zi timp de două luni îmbunătățesc nivelul glicemiei și al antioxidanților.

Mazăre

Dacă ai mâncat doar mazăre congelată atunci te privezi singur de o tratatie gustoasă. Boabele proaspete de mazăre sunt dulci, delicioase și pot fi preparate într-o mulțime de moduri. Mazărea mustește de compuși puternici care luptă împotrivă bolilor, inclusiv polifenolul numit cumestrol. Studiile au arătat că persoanele cu un nivel ridicat de cumestrol și alți polifenoli au un risc cu 50% mai mic de a se confrunta cu un cancer la stomac.

Alți fitonutrienți conținuți de mazăre – inclusiv saponine, acid fenolic precum acidul feluric și acidul cafeic și flavanoli precum catechina și epicatechina – s-a demonstrat că sunt antioxidanți puternici cu proprietăți antiinflamatorii și care pot fi responsabili pentru impactul pozitiv asupra diabeticilor.

Totodată boabele de mazăre sunt unice datorită conținutului relativ mare de proteină și fibre care ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge.

