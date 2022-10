Da. Noi, femeile, vrem cu orice pret sa ne recapatam sau pastram tineretea, si se pare ca sunem in stare de orice pentru a ne atinge acest scop. Ce ironic ca in acelasi timp facem frecvent 7 greseli majore in ceea ce priveste parul, machiajul si in general aspectul fizic. Aceste erori ne fac adesea sa parem mai in varsta.

1. Aplicarea rimelului pe genele inferioare

Este o greseala deoarece atrage atentia asupra imperfectiunilor de sub ochi precum cearcane, laba gastii sau altele. Daca vrei sa ai un look cat mai dramatic, ar trebui sa apelezi la alte trucuri. Incearca sa folosesti ondulatorul de gene numai la varfuri, sa folosesti un mascara cat mai negru cu putinta pe care sa il aplici cu atentie cat mai aproape de radacina genelor. De asemenea, iti poti ingriji genele cu balsamuri sau solutii speciale.

2. O coafura invechita

Ai terminat liceul secolul trecut, dar inca mai ai tunsoarea din pozele de la absolvire? Rau faci! Daca nu ai vreo obligatie legata de religie sau cariera, nu ai niciun motiv sa te blochezi pe o singura tunsoare. Autoarea cartii „Cum sa nu aratam imbatranite” (How Not To Look Old), Charla Krupp, spune „Parul lung, drept, cu carare pe mijloc era la moda cand erai adolescenta dar acum nu se mai potriveste si iti va accentua varsta.” Ea ne recomanda sa purtam breton. Arata sic, accentueaza partile pozitive (pune in valoare ochii) si le ascunde pe cele negative (precum ridurile de pe frunte).

3. Rujul prea inchis la culoare

Pe masura ce imbatranim, buzele isi mai pierd din expresivitate si conturul pare ca se estompeaza. Ca rezultat, rujul nu mai sta la locul lui dupa aplicare. Rujul rosu ce depaseste buzele sau chiar se intinde pe dinti te va face sa arati ca o bunicuta. Incearca, deci, sa eviti culorile stridente care sa evidentieze orice defect. Foloseste mai degraba glossuri rozalii sau nuante cat mai naturale. Ai multe variante care te pot pune in valoare, asa ca ia-ti adio de la nuantele inchise sau metalice. Citește continuarea pe Sfatulparintilor.ro

