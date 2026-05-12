Prețurile la motorină sunt în scădere ușoară începând de vineri, astfel că aceasta este a cincea zi consecutivă în care prețul carburantului scade. Spre exemplu, joi, 7 mai, prețul mediu era de 9,83 de lei/l, iar azi este de 9,53 de lei/l (o ieftinire de 0,30 de lei).

La benzină, prețul minim a rămas același la aproape toate stațiile monitorizate din București, cu excepția Rompetrol care a scăzut puțin prețul.

Cât costă benzina marți, 12 mai 2026

Cea mai ieftină benzină standard se găsește marți, 12 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l, la fel ca ieri și ca săptămâna trecută, și este la Petrom.

La Socar, prețul a rămas constant, astfel că benzina se vinde la fel ca ieri, cu 9,14 lei/l.

Motorina se ieftinește a cincea zi consecutiv, marți, 12 mai 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

Foto: peco-online.ro

Rompetrol a scăzut prețul la carburant și îl vinde marți, 12 mai 2026, cu 9,18 lei/l, față de 9,22 de lei/l cât era ieri (o diferență de 0,04 lei).

OMV a menținut costul din ziua precedentă, respectiv 9,18 lei/l la combustibil. Nici MOL nu a umblat la prețuri, astfel că benzina este la ei tot 9,18 lei/l.

De asemenea, stațiile Lukoil au menținut și ele prețul la benzină și o vând la fel ca ieri, cu 9,22 de lei/l.

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește marți, 12 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l, la fel ca săptămâna trecută, în patru dintre cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină standard costă 9,09 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

Cât costă motorina marți, 12 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este marți, 12 mai 2026, de 9,53 de lei/l, în scădere față de ziua precedentă când era 9,68 de lei/l (o diferență de 0,15 lei), și se găsește la Petrom.

Și Rompetrol a scăzut prețul, ajungând azi la 9,59 de lei/l, comparativ cu 9,72 de lei/l cât era ieri (o scădere de 0,13 lei).

Carburantul s-a ieftinit și la stațiile OMV. Aici se vinde cu 9,59 de lei/l, iar în ziua precedentă se găsea cu 9,74 de lei/l (o diferență de 0,15 lei).

Tendința se observă și la MOL, unde motorina se găsește marți, 12 mai 2026, la prețul de 9,59 de lei, iar ieri se vindea cu 9,74 de lei/l (o scădere de 0,15 lei).

De asemenea, stațiile Socar au ieftinit carburantul și îl vând azi cu 9,59 de lei/l, față de 9,74 de lei/l cât era ieri (o diferență de 0,15 lei).

În schimb, Lukoil a menținut prețul motorinei și vinde carburantul cu 9,73 de lei/l, la fel ca luni.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește marți, 12 mai 2026, la prețul de 9,53 de lei/l, în scădere față de ziua precedentă când costa 9,68 de lei/l (o ieftinire cu 0,15 lei), în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți marți, 12 mai 2026

Cele mai mici prețuri afișate marți, 12 mai 2026, arată valori apropiate de cele din weekend.

Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard costă 8,95 de lei per litru, la fel ca ieri, și se găsește la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard costă 9,50 de lei/l, în scădere față de ziua anterioară, când costa 9,59 de lei per litru (o scădere de 0,09 lei), și este la stația VhExtraOil din Agigea, județul Constanța.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan cheamă PSD la guvernare: „E responsabilitatea lor să vină cu soluții”. Ce vot ar da propunerii lui Sorin Grindeanu ca premier

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Ce-a putut să-i transmită Ilie Bolojan Liei Olguța Vasilescu! Cuvintele lui fac acum înconjurul presei și toți au rămas fără cuvinte când au auzit
Viva.ro
Breaking news! Ce-a putut să-i transmită Ilie Bolojan Liei Olguța Vasilescu! Cuvintele lui fac acum înconjurul presei și toți au rămas fără cuvinte când au auzit
Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Unica.ro
Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
GSP.RO
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
Gigi Becali insistă: „Îl sun și îl pun antrenor la FCSB”
GSP.RO
Gigi Becali insistă: „Îl sun și îl pun antrenor la FCSB”
Parteneri
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta
Tvmania.ro
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta

Alte știri

Într-un sat din România, unul din trei locuitori are ajutor social: „Fiecare familie are câte 4-5 până la 10 copii”
Știri România 08:06
Într-un sat din România, unul din trei locuitori are ajutor social: „Fiecare familie are câte 4-5 până la 10 copii”
„Gaura mare e bună! Găurica, nu!”. Reportaj din groapa de la Termoficare 
Știri România 07:00
„Gaura mare e bună! Găurica, nu!”. Reportaj din groapa de la Termoficare 
Parteneri
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul.ro
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Situație halucinantă! Arbitrul finalei Champions League nu a prins lista pentru Cupa Mondială
Fanatik.ro
Situație halucinantă! Arbitrul finalei Champions League nu a prins lista pentru Cupa Mondială
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Prietenia care s-a legat pe platourile de filmare de la PRO TV: „Asta e foarte important”
Exclusiv
Stiri Mondene 11 mai
Prietenia care s-a legat pe platourile de filmare de la PRO TV: „Asta e foarte important”
„Ziua Dorului”, inițiată de Cornel Ilie de la Vunk, ar putea fi recunoscută oficial în România: „Sărbătoare națională”
Stiri Mondene 11 mai
„Ziua Dorului”, inițiată de Cornel Ilie de la Vunk, ar putea fi recunoscută oficial în România: „Sărbătoare națională”
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
ObservatorNews.ro
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
GSP.ro
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
GSP.ro
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
Parteneri
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Mediafax.ro
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Mediafax.ro
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! Părinții, sfâșiați de durere, cer să li se facă dreptate
KanalD.ro
Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! Părinții, sfâșiați de durere, cer să li se facă dreptate

Politic

Ilie Bolojan spune că Lia Olguța Vasilescu a sunat lideri din PNL ca să le dea sfaturi. Replica primarului PSD al Craiovei
Politică 11 mai
Ilie Bolojan spune că Lia Olguța Vasilescu a sunat lideri din PNL ca să le dea sfaturi. Replica primarului PSD al Craiovei
Data la care Nicușor Dan poate începe consultările oficiale cu partidele pro-europene pentru un nou premier și când este așteptată decizia
Politică 11 mai
Data la care Nicușor Dan poate începe consultările oficiale cu partidele pro-europene pentru un nou premier și când este așteptată decizia
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Ce spune Ion Țiriac despre Inteligența Artificială. Miliardarul afirmă fără ezitare: ”În 30 de ani dispar”
Fanatik.ro
Ce spune Ion Țiriac despre Inteligența Artificială. Miliardarul afirmă fără ezitare: ”În 30 de ani dispar”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea