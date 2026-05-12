Prețurile la motorină sunt în scădere ușoară începând de vineri, astfel că aceasta este a cincea zi consecutivă în care prețul carburantului scade. Spre exemplu, joi, 7 mai, prețul mediu era de 9,83 de lei/l, iar azi este de 9,53 de lei/l (o ieftinire de 0,30 de lei).

La benzină, prețul minim a rămas același la aproape toate stațiile monitorizate din București, cu excepția Rompetrol care a scăzut puțin prețul.

Cât costă benzina marți, 12 mai 2026

Cea mai ieftină benzină standard se găsește marți, 12 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l, la fel ca ieri și ca săptămâna trecută, și este la Petrom.

La Socar, prețul a rămas constant, astfel că benzina se vinde la fel ca ieri, cu 9,14 lei/l.

peco-online.ro

Rompetrol a scăzut prețul la carburant și îl vinde marți, 12 mai 2026, cu 9,18 lei/l, față de 9,22 de lei/l cât era ieri (o diferență de 0,04 lei).

OMV a menținut costul din ziua precedentă, respectiv 9,18 lei/l la combustibil. Nici MOL nu a umblat la prețuri, astfel că benzina este la ei tot 9,18 lei/l.

De asemenea, stațiile Lukoil au menținut și ele prețul la benzină și o vând la fel ca ieri, cu 9,22 de lei/l.

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește marți, 12 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l, la fel ca săptămâna trecută, în patru dintre cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină standard costă 9,09 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

Cât costă motorina marți, 12 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este marți, 12 mai 2026, de 9,53 de lei/l, în scădere față de ziua precedentă când era 9,68 de lei/l (o diferență de 0,15 lei), și se găsește la Petrom.

Și Rompetrol a scăzut prețul, ajungând azi la 9,59 de lei/l, comparativ cu 9,72 de lei/l cât era ieri (o scădere de 0,13 lei).

Carburantul s-a ieftinit și la stațiile OMV. Aici se vinde cu 9,59 de lei/l, iar în ziua precedentă se găsea cu 9,74 de lei/l (o diferență de 0,15 lei).

Tendința se observă și la MOL, unde motorina se găsește marți, 12 mai 2026, la prețul de 9,59 de lei, iar ieri se vindea cu 9,74 de lei/l (o scădere de 0,15 lei).

De asemenea, stațiile Socar au ieftinit carburantul și îl vând azi cu 9,59 de lei/l, față de 9,74 de lei/l cât era ieri (o diferență de 0,15 lei).

În schimb, Lukoil a menținut prețul motorinei și vinde carburantul cu 9,73 de lei/l, la fel ca luni.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește marți, 12 mai 2026, la prețul de 9,53 de lei/l, în scădere față de ziua precedentă când costa 9,68 de lei/l (o ieftinire cu 0,15 lei), în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți marți, 12 mai 2026

Cele mai mici prețuri afișate marți, 12 mai 2026, arată valori apropiate de cele din weekend.

Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard costă 8,95 de lei per litru, la fel ca ieri, și se găsește la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard costă 9,50 de lei/l, în scădere față de ziua anterioară, când costa 9,59 de lei per litru (o scădere de 0,09 lei), și este la stația VhExtraOil din Agigea, județul Constanța.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

