Zilele trecute, Olguța Vasilescu a criticat decizia PNL de a rupe coaliția cu PSD și de a merge în opoziție, spunând că nu a fost respectat statutul liberalilor: „Decizia care s-a luat, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte şi celelalte structuri ale Partidului Naţional Liberal pentru retragerea în Opoziţie”.

Acum, premierul Ilie Bolojan a comentat aceaste afirmații: „Partidul Național Liberal și-a luat deciziile în forurile statutare. Iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi, ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă. Altceva decât le spune ea. Trebuie să o întrebați pe dânsa dacă a sunat lideri ai PNL să le explice ce au de făcut”.

Libertatea a contactat-o imediat pe Olguța Vasilescu pentru un punct de vedere, dar aceasta a preferat să ofere un răspuns pe Facebook, la care a atașat și o captură de pe WhatsApp: „Și din nou e ca la Radio Erevan. Nu am sunat un lider PNL. Am fost sunată. P. S. Ați adoptat și vreo decizie privitoare la telefoanele dintre membrii PSD și PNL?”.

Lia Olguța Vasilescu este soția lui Claudiu Manda, care este secretar general al PSD.

Reamintim că, pe 5 mai, Parlamentul l-a demis pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte. Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

După câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție.

