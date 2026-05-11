Ilie Bolojan: „PSD să-și asume formarea unei majorități”

Ilie Bolojan a transmis luni seară faptul că numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma.

„Numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma și de o realitate politică. Dacă discutăm de realitatea politică în care ne găsim, constatăm că PSD prin moțiunea declanșată împreună cu AUR au demonstrat că pot forma o majoritate parlamentară. Celelalte partide nu au probat asta, deci este responsabilitatea PSD să-și asume formarea unei majorități parlamentare și să vină cu soluții, pe care nu le-au prezentat timp de 10.000 de zile”, a spus Bolojan.

„Până acum nu au venit cu o soluție”

„E foarte ușor să nu îți asumi o guvernare, să nu îți asumi deciziile deși ai fost la masa negocierilor, să demolezi fără să pui nimic în loc. Până acum nu au venit cu o soluție.

Dacă există un minim de bun simț ar trebui să vină cu o variantă, pentru că dacă lucrurile trenează în această formulă, chiar dacă Guvernul lucrează de dimineață până seara, dacă nu o face cu toată forța, nu este pusă la lucru toată mașinăria administrativă, riscul de a pierde bani europeni este mai mare.

Cum nimeni nu a răspuns în aceste luni, fugind de răspundere, și atunci se vor căuta vinovați și nu va răspunde nimeni”.

Întrebat ce vot ar da propunerii lui Sorin Grindeanu ca premier, acesta a răspuns că: „Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier”.

Amintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe Ilie Bolojan, cu 281 de voturi, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire.

