Ilie Bolojan: „PSD să-și asume formarea unei majorități”
Ilie Bolojan a transmis luni seară faptul că numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma.
„Numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma și de o realitate politică. Dacă discutăm de realitatea politică în care ne găsim, constatăm că PSD prin moțiunea declanșată împreună cu AUR au demonstrat că pot forma o majoritate parlamentară. Celelalte partide nu au probat asta, deci este responsabilitatea PSD să-și asume formarea unei majorități parlamentare și să vină cu soluții, pe care nu le-au prezentat timp de 10.000 de zile”, a spus Bolojan.
„Până acum nu au venit cu o soluție”
„E foarte ușor să nu îți asumi o guvernare, să nu îți asumi deciziile deși ai fost la masa negocierilor, să demolezi fără să pui nimic în loc. Până acum nu au venit cu o soluție.
Dacă există un minim de bun simț ar trebui să vină cu o variantă, pentru că dacă lucrurile trenează în această formulă, chiar dacă Guvernul lucrează de dimineață până seara, dacă nu o face cu toată forța, nu este pusă la lucru toată mașinăria administrativă, riscul de a pierde bani europeni este mai mare.
Cum nimeni nu a răspuns în aceste luni, fugind de răspundere, și atunci se vor căuta vinovați și nu va răspunde nimeni”.
Întrebat ce vot ar da propunerii lui Sorin Grindeanu ca premier, acesta a răspuns că: „Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier”.
Amintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe Ilie Bolojan, cu 281 de voturi, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire.
jordi 11.05.2026, 22:32
Dute la garla omu grotei,lasa ne.
jordi 11.05.2026, 22:34
Dute la garla Sau la stana omu grotei.Lasa ne,ca de atata bine murim de foame.
I0SIF.26 11.05.2026, 22:34
Ce soluții a avut impostorul ăsta de bolovan în 10 luni?? Numai gura de el, multă ipocrizie și propagandă. Să ia de la oameni, atât a știut. Un nerușinat.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.