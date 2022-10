Probabil că nu o dată ți-a trecut prin cap sa te lași de acest „viciu” care îți creste tensiunea arterială, favorizează apariția celulitei și, pe deasupra, iți mai si îngălbenește dinții, așa cum ni s-a spus.

Vești bune: cafeaua este un aliat pentru sănătatea ta.

1. Cafeaua previne diabetul de tip 2

Un studiu realizat de catre un grup de cercetatori din Canada arata ca un consum moderat de cafea (adica o cana, maximum doua pe zi) este absolut inofensiv in orice etapa a ciclului reproductiv, inclusiv sarcina sau alaptare. Dar, evident, nu aceasta este cea mai grozava descoperire dintre toate. In ultimele luni, prima pagina a ziarelor de medicina din intreaga lume a fost tinuta de o stire senzationala: dupa ce au analizat datele a 126.000 de oameni, timp de 18 ani, cercetatorii de la Harvard au calculat ca, in comparatie cu cei care nu consuma cafea, bautorii de cafea sunt mult mai putin expusi riscului de a se imbolnavi de diabet de tip 2.

2. Cafeaua scade riscul afecțiunilor cardiovasculare

Alte studii (unul facut la Iowa Womens Health, pe un esantion de 27.000 de femei, pe o perioada de 15 ani, altul facut de Nestlé Research Center si al treilea publicat recent in Norvegia) arata cum, datorita consumului de cafea (decofeinizata sau nu), scade si riscul afectiunilor cardiovasculare, in special la femei. Mai exact, daca bem trei cani pe zi, sansele de a ne imbolnavi de inima scad cu 24%. Din pacate, beneficiile cafelei scad invers proportional cu numarul de portii consumate zilnic, in ceea ce priveste afectiunile cardiovasculare.

3. Cafeaua protejează de boala Parkinson, cancer la colon, pietre la rinichi și ciroză hepatică

Se pare ca, gratie pasiunii noastre pentru cafea, suntem protejati de Parkinson in proportie de 80%, de ciroza hepatica 80%, de pietrele la rinichi 50% si de cancerul de colon in proportie de 25%.

4. Cafeaua calmează durerile de cap

De asemenea, exista dovezi ca o doza moderata de cafea poate scoate un pacient dintr-o criza acuta de astm, atunci cand nu are medicatia la indemana, calmeaza durerile de cap mai eficient decat pilulele obisnuite, imbunatateste performantele

atletice (stimuland musculatura sa produca contractii mai puternice), ajuta la mentinerea greutatii si previne apariția cariilor dentare.

