Moaștele Sfântului Gheorghe, în România pentru prima dată

Relicva capului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, va fi adusă în premieră în România, miercuri, 22 aprilie 2026, de o delegație condusă de arhimandritul Alexios de la Muntele Athos. Evenimentul va marca hramul Mănăstirii Pantocrator din județul Teleorman, conform Știrile ProTv.

Ajungerea relicvei în țară este un eveniment deosebit pentru credincioși, având în vedere că aceasta va fi prezentată pentru prima oară în România. Potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Române, sfintele moaște vor fi găzduite la Mănăstirea Pantocrator între 22 și 28 aprilie.

Miercuri dimineață, de la ora 08.30, va avea loc sfințirea și inaugurarea Bibliotecii „Magdala” a Mănăstirii Pantocrator, urmată de deschiderea oficială a unui simpozion național pe tema „Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, modelul de slujire al femeii creștine”. În jurul orei 11.00, delegația condusă de arhimandritul Alexios va sosi în România, aducând racla cu cinstitul cap al Sfântului Gheorghe, prăznuit pe 23 aprilie.

Programul religios dedicat Sfântului Gheorghe

După sosirea la Mănăstirea Pantocrator, racla va fi întâmpinată de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, împreună cu arhimandritul Alexios. La ora 14.30, moaștele vor fi așezate în biserica mare a mănăstirii pentru închinare.

În noaptea de miercuri spre joi, se va ține slujba de priveghere în cinstea Sfântului Gheorghe, oficiată de PS Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei. Joi dimineață, de la ora 08.00, se va citi Acatistul Sfântului Gheorghe, urmat de Sfânta Liturghie la ora 09.00.

Potrivit arhimandritului Serafim Baciu, vicar eparhial al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, aducerea moaștelor Sfântului Gheorghe coincide cu perioada Duminicii Mironosițelor, când mănăstirea o cinstește pe Sfânta Maria Magdalena. „Acest moment al aducerii moaștelor Sfântului Gheorghe, chiar la ziua sa de prăznuire, este o bucurie în plus pentru toți cei care îl au ca ocrotitor. (…) Nu este un model din trecut (Sfântul Gheorghe), este un model de care avem nevoie și astăzi. Și astăzi avem nevoie de credință și demnitate. Este un model peren”, a declarat arhimandritul.

Tradiția pelerinajelor la Mănăstirea Pantocrator

De 11 ani, Mănăstirea Pantocrator organizează pelerinaje cu ocazia Duminicii Mironosițelor, atrăgând mii de credincioși din toată țara. Aceștia vin să se închine la relicvele păstrate în mănăstire, dar și la cele aduse din alte colțuri ale lumii creștine. În 2025, mănăstirea a adus moaștele Sfintei Împărătese Elena, păstrate în bazilica venețiană San Marco, o relicvă care foarte rar părăsește locul său de origine.

Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Gheorghe?

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, născut în Capadocia și mutat în tinerețe în Palestina, a trăit în vremea împăratului roman Dioclețian (284–305), cunoscut pentru persecuția creștinilor. Gheorghe a fost fiul unui mucenic creștin, a devenit comandant în armata romană și, în anul 303, a avut curajul să-și mărturisească credința în fața împăratului și a curții sale.

„Până când, o, împărate, veți prigoni pe creștini? Idolii voștri nu sunt dumnezei. Nu vă amăgiți, Hristos este Unul Dumnezeu!”, le-a spus Sfântul Gheorghe.

Pentru îndrăzneala sa, a fost supus unor torturi cumplite, dar credința sa neclintită a inspirat convertirea la creștinism a multor martori, printre care și împărăteasa Alexandra, soția lui Dioclețian. În cele din urmă, Gheorghe a fost martirizat prin decapitare pe 23 aprilie 303, devenind unul dintre cei mai venerați sfinți ai creștinătății.

Evenimentul de la Mănăstirea Pantocrator oferă credincioșilor ocazia unică de a se închina la moaștele acestui sfânt, considerat un simbol al credinței și al curajului de-a lungul secolelor.

