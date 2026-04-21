Coiful de la Coţofeneşti şi două dintre cele trei brăţări dacice furate în ianuarie 2025 din Olanda au fost recuperate după mai bine de un an, pe 1 aprilie și se întorc acasă sub pază maximă astăzi, 21 aprilie. Repatrierea va avea loc printr-un transport cu avionul organizat de partea olandeză. În avion vor fi doi restauratori români, fostul comisar al expoziției de la Drents și directorul general al Muzeului Drents din Assen. După aterizarea în România, obiectele vor fi duse Muzeul Național de Istorie din București, cu securitate asigurată de Ministerul de Interne.

Coiful de la Coţofeneşti este un coif geto-dac care datează din prima jumătate a secolului al IV-lea î.Hr. El fost descoperit în 1928, în satul Poiana Coţofeneşti din judeţul Prahova, de un elev al şcolii primare. Experții au spus că obiectul a aparţinut unui rege geto-dac.

Reamintim că o explozie puternică a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 24/25 ianuarie 2025, la Muzeul Drents din Assen, Olanda, unde era tezaurul dacic românesc. Atunci au fost furate patru piese din expoziție: 3 brățări dacice și Coiful dacic de la Coțofenești. Muzeul nu era păzit, iar totul s-a petrecut în trei minute.

Poliția locală a difuzat pe 25 ianuarie 2025 primele imagini video de la jaf. Secvențele surprinse de o cameră de supraveghere au arătat că cel puțin trei persoane deschid o ușă, apoi a avut loc explozia.

Fosta ministră a culturii Raluca Turcan a explicat atunci pentru Libertatea că exponatele au fost duse la Muzeul Drents în luna iulie 2024 în baza unui proiect inițiat de Muzeul Național de Istorie. La acel moment, președinta PNL Sibiu conducea Ministerul Culturii.

După 8 luni de căutări, polițiștii și procurorii din Olanda nu au reușit să îi prindă pe hoți, iar în aceste condiții țara noastră a primit despăgubirile la suma asigurată.

Pe 1 aprilie 2026, autoritățile din Olanda au anunțat că tezaurul dacic a fost recuperat parțial. Drept urmare, România trebuie să returneze aproximativ 5,85 de milioane de euro. După expertize, dacă se vor constata lipsuri sau probleme la obiectele recuperate, atunci din suma inițială se vor mai scădea bani, proporțional. Asigurarea doar pentru brățara lipsă este de 450.000 de euro.

Trei suspecţi au fost arestaţi în Olanda de poliție. Un al patrulea nu a fost încă găsit. Doi dintre cei trei suspecţi au încheiat o înţelegere cu Parchetul din Olanda, dar al treilea neagă că a participat la furt. Verdictul va fi dat pe 5 iunie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE