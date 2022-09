Punctul echinoctiului de toamna, numit si „punct autumnal”, se afla pe sfera cereasca la intersectia eclipticii (ce reprezinta proiectia pe sfera cereasca a planului orbitei Pamantului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele il traverseaza la aceasta data, trecand din emisfera nordica a sferei ceresti in cea sudica. Aflandu-se deci la aceasta data in dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va rasari si va apune chiar in punctele cardinale est si vest, durata zilelor fiind astfel egala, indiferent de latitudine, cu cea a noptilor.

Singurele exceptii le intalnim in regiunile polare, in zona Polului Nord incepand lunga noapte polara, iar in cea a polului sud Soarele ivindu-se deasupra orizontului, timp de 6 luni, pana la momentul echinoctiului de primavara. De altfel, in emisfera sudica a Pamantului, data de 23 septembrie marcheaza inceputul primaverii.

Potrivit Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu, momentul echinoctiului de toamna 2022, in Romania, este 23 septembrie, ora 4.04.

Echinoctiu de toamna. Ce trebuie sa stii

Spre deosebire de Anul Nou, care e la miezul noptii in toate fusurile orare, echinoctiul de toamna are loc in acelasi moment universal, doar ca ora locala va diferi. Echinoctiul de toamna are loc cand soarele traverseaza ecuatorul ceresc. In fiecare an, acesta se petrece la 22, 23 sau 24 septembrie, in emisfera Nordica. Dupa echinoctiul de toamna, noptile vor fi din ce in ce mai lungi, iar zilele din ce in ce mai scurte. Acet lucru va dura pana in luna decembrie. Atunci ziua va incepe sa fie din ce in ce mai mare, pana la echinoctiul de primavara. Data exact a echinoctiului difera de la an la an. Acest lucru este datorat faptului ca Pamanutlui ii ia aproximativ 365,25 de zile sa faca rotatia in jurul soarelui, iar o data la patru ani este an bisect. Pentru pasionatii de astrologie, in dimineata de dupa echinoctiul de toamna se intra in zodia Balanta. Afla mai multe despre intrarea Soarelui in Balanta aici. In China, echinoctiul de toamna este inclus in Festivalul Toamnei, cunoscut si ca Festivalul Lunii. Cu acest prilej se celebreaza strangerea recoltelor si se gatesc Prajiturile Lunii. Spre deosebire de echinoctiul de primavara care genereaza energia renasterii si bucuria verii, echinoctiul de toamna poate aduce sentimente de depresie. Citeste continuarea pe Sfatulparintilor.ro

