Cele mai populare legume de sezon

Vedetele sezonului în supermarketuri sunt, în această perioadă, roșiile românești cu moț. Tomatele obținute de legumicultorii români sunt foarte apreciate de clienți, relatează Agrointel. Acestea au devenit rapid cele mai populare produse de sezon din zona de legume și fructe a unui important lanț de retail.

Deși în trecut au fost privite cu reticență și suspiciune, roșiile cu moț au reușit în cele din urmă să recâștige încrederea consumatorilor. Cumpărătorii s-au convins că forma lor specifică este rezultatul unei coaceri naturale și nu o consecință a tratamentelor chimice. În plus, testele riguroase de laborator au demonstrat că aceste legume sunt complet sigure pentru consum.

Oferta de sezon dintr-un centru comercial din Timișoara s-a îmbogățit cu celebrele roșii de grădină cu moț. Disponibile la raft încă de la sfârșitul săptămânii, la prețul de 34 de lei kilogramul, tomatele românești au captat pe loc atenția cumpărătorilor.

Hibridul Prekos, preferat de fermieri

Provenite din solariile producătorilor autohtoni, roșiile cu moț din magazine aparțin unor varietăți alese special pentru proprietatea lor de a dezvolta un mucron în vârf. Această trăsătură a fructului este exact cea care le dă aspectul inconfundabil.

În topul preferințelor fermierilor autohtoni pentru producția timpurie se află hibridul Prekos. Această varietate de tomate are avantajul unei maturări rapide, fiind prima care ajunge la coacere, iar aspectul său este definit de prezența acelui țugui caracteristic în vârf.

Chiar dacă utilizarea stimulatorilor chimici poate provoca apariția unui vârf ascuțit, testele stricte de laborator elimină orice suspiciune în cazul de față. Roșiile care ajung pe rafturi au trecut toate verificările de conformitate, dovedind că nu conțin substanțe interzise și că sunt sigure pentru consum.

Cât costă un kilogram de roșii în Piața Amzei din București vs Obor

După lunile martie și aprilie, în care primele roșii românești apărute în piețele din București s-au vândut și cu 70 de lei kilogramul, prețurile încep să mai coboare la tarabe. Sâmbătă, în Piața Amzei, roșiile se vindeau cu 35 sau 40 de lei kilogramul, iar la Obor costă de aproape trei ori mai puțin.

În Piața Obor, tarabele sunt pline, iar oferta este mare. Roșiile românești „dulci, gustoase”, „foarte dulci” sau „inimă de bou” se vând cu 14, 15, 17, 18, 20 sau 25 de lei kilogramul, în funcție de soi și de calitate.

Producătorii avertizeză însă că recolta de iunie va fi mai scumpă în 2026. Roșiile de grădină își vor face apariția în piețe abia la începutul verii, însă la prețuri ajustate noilor realități economice. Fermierii susțin că majorarea costurilor de producție face imposibilă menținerea tarifelor de anul trecut, astfel că românii trebuie să se pregătească pentru tarabe mai scumpe.

