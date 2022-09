Primul pas: Calcularea vibrației numerologice personale

Se calculează în felul următor: se adună cifrele din care sunt formate ziua și luna nașterii până se ajunge la o singură cifra.

Ex: 9 august = 09.08, 9 + 8= 17, 1+7 = 8 și această este vibrația numerologică personală.

Să presupunem că vrei să afli cum va fi anul 2023. Se adună toate cifrele care formează acest an:

2+0+2+3=7 și se adaugă vibrația numerologică personală 8+7=15 1+5 = 6.

Asta înseamnă că cifra 4 este semnificativă în ceea ce te privește pentru anul 2023.

Poți calcula această cifra pentru fiecare an în parte pentru a vedea cum vor merge pentru ține lucrurile în anul respectiv.

Numărul 1 – Anul noilor începuturi

Este un an numai bun pentru a stabili priorități, pentru a face un pic de ordine în gânduri și pentru a demara noi proiecte care cu siguranță se vor dovedi a fi de succes.

Fie că este vorba de viață personală sau de cea profesională, așa cum ne sugerează și numele, este un an al noilor începuturi, un an plin de aventuri și de schimbări în fiecare aspect al vieții tale.

Problemele trecutului dispar că prin ceață sau găsești o rezolvare rapidă și eficientă care să nu îți răpească foarte mult timp astfel încât să te poți concentra pe lucrurile care merită cu adevărat.

Numărul 2 – Anul dezvoltărilor

Începi să investești mai mult în ține, în lucrurile care îți plac și care îți dau o stare de bine, în lucrurile care te pasionează, dar și în ceea ce ține de domeniul profesional care te privește.

Este un an în care încerci să pui bazele unor relații de prietenie sau relații profesionale care mai târziu îți vor aduce beneficii. De asemenea acest an este un an care îți va pune la încercare răbdarea și sensibilitatea penru că vor fi multe momente în care lucrurile nu ies așa cum îți dorești din cauza unor întârzieri ale persoanelor implicate.

Numărul 3 – Anul socializării și al creativității

Un an care aduce vibrații pozitive. Este și un an în care simți nevoia să te apropii din nou de prieteni mai vechi, să îți faci prieteni noi și să socializezi cât mai mult.

Vei profită de orice ocazie pe care acest an ți-o va scoate în cale, dar ai grijă pentru că există consecințe pentru tot ceea ce faci, fie ele bune sau rele dar cu siguranță nu te vor ocoli.

