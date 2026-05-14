„Eu nu cred că ne putem întoarce la perioada în care exista obligația atribuirii unui contract în baza a minimum două oferte și în care totul se transforma într-un spectacol mut între firme înțelese. Atunci a apărut conceptul de «mână moartă»”, a declarat pentru Libertatea un expert în achiziții publice.

Licitații cu un singur ofertant: cum a ajuns statul să împartă contracte de 100 de miliarde de lei fără concurență
Lucrările de construcții sunt cel mai frecvent câștigate de ofertanți unici

Construcțiile: contracte de aproape 70 de miliarde de lei

Informațiile apar într-o adresă a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) și vizează perioada 2022-2024. Situația a fost publicată pe site-ul Camerei Deputaților sub forma unui răspuns la o interpelare parlamentară pe temă.

Conform documentului citat, fenomenul „unicului ofertant” este cel mai accentuat în sectorul construcțiilor. Potrivit ANAP, în construcții au fost semnate contracte de aproape 68 de miliarde de lei în baza unor licitații fără concurență. La mare distanță urmează transporturile (echipamente și servicii) cu o sumă totală de circa 11,2 miliarde de lei. Valori mari se mai regăsesc în sectoare precum servicii de reparații (4 miliarde de lei), echipamente medicale (2,8 miliarde de lei), rețele de utilități (2,2 miliarde de lei) și echipamente informatice (1,4 miliarde de lei).

„În lipsă de expertiză în mediul public pe toate domeniile de interes ale unei instituții publice se practică apelarea la oferte consultative pentru realizarea specificațiilor tehnice în vederea demarării achizițiilor, acest proces crescând șansa ca cei a căror ofertă a fost utilizată ca model să și participe la procedura ulterioară”, a explicat una din cauze un lider administrativ, el preferând să nu-și decline identitatea, fiind implicat direct în achizițiile desfășurate de instituția pe care o conduce.

Domeniul este unul sensibil: fenomenul este frecvent asociat în spațiul public cu suspiciuni privind favorizarea unor firme sau limitarea artificială a concurenței.

Același lider administrativ a opinat că ANAP ar trebui să promoveze „mai puternic” propria secțiune de consultare publică a pieței care este disponibilă în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP). 

„Atât timp cât anunțurile sunt puse în SEAP unde toți cei interesați pot avea informația, cât timpul este acordat este suficient pentru realizarea a unei oferte, iar cerințele nu sunt restrictive sau «cu dedicație», nu văd a fi o problemă că sunt proceduri atribuite cu un singur ofertant”, a mai spus oficialul.

Romsilva, campionul absolut la contracte cu „oferte unice”

Fenomenul nu este izolat, ci apare la scară largă în rândul marilor companii și instituții de stat. În documentul ANAP sunt trecute în revistă câteva zeci de instituții care, pe parcursul a trei ani, au avut cele mai multe contracte semnate cu ofertanți unici. Topul este condus detașat de Romsilva, cu aproape 3.500 de contracte, instituție urmată la mare distanță de Electrica (880 de contracte) și CFR Călători (550 de contracte). CNAIR, Romgaz și Complexul Energetic Oltenia au fiecare peste 400 de contracte, în timp ce Hidroelectrica ajunge la circa 320 de acte semnate. 

În ceea ce privește instituții regionale, ApaVital Iași are aproape 200 de contracte, în timp ce două spitale județene, din Bihor și Suceava, au fiecare câte peste 120 de contracte. În situația ANAP apar și numeroase universități: UMF (Cluj și Iași), Politehnica (Cluj și București), alături de „Babeș-Bolyai”, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Universitatea din București.

Licitații cu un singur ofertant: cum a ajuns statul să împartă contracte de 100 de miliarde de lei fără concurență
Romsilva conduce în topul contractelor cu „oferte unice”

Una din trei firme invocă suspiciuni de corupție

Multe licitații ajung să aibă un singur ofertant pentru că instituțiile publice pregătesc defectuos procedurile, impun condiții greu de îndeplinit sau lansează prea multe contracte similare în același timp. În aceste condiții, firmele nu mai au capacitatea să participe peste tot și aleg doar anumite licitații, ceea ce reduce concurența. Acestea sunt doar câteva dintre explicațiile oficiale ale ANAP.

Anul trecut, ANAP a efectuat un sondaj pe tema concurenței la licitații la care au participat peste 2.000 de autorități contractante și circa 4.300 de operatori economici. 

Unu din trei respondenți la sondaj a invocat suspiciuni de corupție drept motiv pentru scăderea concurenței în piață, în timp ce cei mai mulți dintre cei chestionați (40%) au susținut că cerințele de calificare și selecție au fost „dificil de îndeplinit”. De asemenea, 21% au vorbit despre „coluziune între ofertanți”, în sensul existenței unor înțelegeri care manipulează atribuirea de contracte.

Alte cauze vizează întârzieri preconizate legate de plată, lipsa încrederii în corectitudinea procesului de evaluare, caiete de sarcini „cu dedicație”, estimarea costului contractului nu reflectă realitatea din piață sau criterii subiective ori neclare de selecție.

La nivel european, un raport recent al Curții de Conturi aduce și o altă explicație pentru scăderea concurenței și anume ponderea mare a atribuirilor directe. În cazul fenomenului „unicul ofertant”, aceeași instituție plasează România la o rată a contractelor de 45% în 2025 față de 42% în 2024, procent care apare în situația ANAP. Același raport precizează că, în zece ani (2011 – 2021), achizițiile cu un singur ofertant desfășurate în UE s-au dublat, subliniind că „statele membre nu acordă atenție cauzelor profunde ale concurenței limitate”.

Licitații cu un singur ofertant: cum a ajuns statul să împartă contracte de 100 de miliarde de lei fără concurență
Întrebări și răspunsuri relevante ale sondajului ANAP

Ce face ANAP pentru a limita fenomenul

În document, autoritatea susține că realizează periodic acțiuni de supervizare tematică privind nivelul concurenței și conformitatea ofertelor în procedurile de atribuire. Cea mai recentă a avut loc în 2025 și a vizat o problemă similară: unele licitații ajung să fie adjudecate tot în baza unei singure oferte, dar în condițiile în care au existat și alți participanți, iar dosarele acestora au fost respinse. „În aproximativ 18% din cazurile analizate, au fost constatate situații de neuniformitate în evaluare, în special în legătură cu formularea și utilizarea solicitărilor de clarificări sau cu aprecierea unor abateri de natură formală”, conform ANAP.

Autoritatea a precizat că, în urma controalelor, a formulat recomandări atât către entități contractante, cât și operatori. Unele descoperiri ale ANAP au fost înaintate Curții de Conturi și Consiliului Concurenței pentru verificări suplimentare, dar instituția nu a oferit detalii în acest sens. 

În ciuda analizelor ANAP și verificărilor instituțiilor de control, ponderea contractelor atribuite cu un singur ofertant continuă să crească în România, tendință remarcată și la nivel european, după cum arată rapoartele citate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

 2 comentarii
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (2)
Avatar comentarii

Toni2 14.05.2026, 12:03

Cele mai mari tâlharii se fac cu lucrările de investiții din bani publici în care preturile sunt umflate iar câștigătorii licitațiilor ii mituiesc pe decidenți și acoliții lor șifonează banii, unii susțin că licitațiile câștigate de firmele turcești îl au în spate pe victor ponta care îi ajuta sa câștige licitațiile contra unor comisioane grase și că el sunt multi alții un combinații cu decidenții politici putrezi de bogați.

Avatar comentarii

titiduru22 14.05.2026, 15:26

Și de unde sa aduci concurenți daca nimeni nu participa la licitații ?

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
Viva.ro
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Unica.ro
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.RO
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
Parteneri
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!
Tvmania.ro
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!

Alte știri

O zi la armată, după ani de pauză: cum a decurs mobilizarea rezerviștilor din Alba și Hunedoara REPORTAJ
Exclusiv
Știri România 10:00
O zi la armată, după ani de pauză: cum a decurs mobilizarea rezerviștilor din Alba și Hunedoara REPORTAJ
Parchetul General explică de ce i-a reținut pe cei doi procurori de la Constanța. Cine sunt Gigi Ștefan și Teodor Niță
Știri România 09:55
Parchetul General explică de ce i-a reținut pe cei doi procurori de la Constanța. Cine sunt Gigi Ștefan și Teodor Niță
Parteneri
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul.ro
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
Fanatik.ro
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Cât costă biletele pentru finala Eurovision 2026. Deși au fost epuizate rapid, se găsesc la suprapreț pe site-urile de revânzare
Stiri Mondene 10:15
Cât costă biletele pentru finala Eurovision 2026. Deși au fost epuizate rapid, se găsesc la suprapreț pe site-urile de revânzare
Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Exclusiv
Stiri Mondene 08:00
Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Parteneri
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
TVMania.ro
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
ObservatorNews.ro
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
GSP.ro
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
Parteneri
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Mediafax.ro
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Mediafax.ro
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”
KanalD.ro
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”

Politic

Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Politică 08:24
Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Politică 14 mai
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Fanatik.ro
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?