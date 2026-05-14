Festivalul de Film de la Cannes 2026 continuă să ofere momente spectaculoase pe covorul roșu, iar Demi Moore s-a aflat printre vedetele care au atras atenția încă din primele zile ale evenimentului.

Actrița a participat la proiecția filmului „La Vie dune Femme”, unde a purtat o rochie lavandă semnată Demna pentru Gucci. Ținuta, cu umerii goi și corset drapat, i-a evidențiat silueta și a fost completată de o fustă cu șliț amplu și materiale semitransparente.

Apariția vedetei a fost comentată și pentru faptul că pare să testeze noile reguli impuse la Cannes în privința ținutelor considerate prea îndrăznețe.

Moment stânjenitor pe covorul roșu

În timpul apariției pe covorul roșu, Demi Moore a avut parte și de un moment neașteptat. Din cauza vântului puternic de pe Croazetă, rochia actriței a fost ridicată în timpul ședinței foto, iar imaginile au fost surprinse imediat de fotografii prezenți la eveniment.

Ținuta avea o trenă lungă și un material fluid, care au făcut ca incidentul să atragă rapid atenția celor aflați la premieră. Chiar și așa, actrița și-a păstrat calmul și și-a continuat apariția fără să pară afectată de moment.

Demi Moore, una dintre cele mai urmărite apariții de la Cannes 2026

Demi Moore face parte din juriul Festivalului de Film de la Cannes 2026, alături de nume importante din cinematografie, printre care Ruth Negga, Chloé Zhao și Stellan Skarsgård.

Actrița a fost prezentă și la ceremonia de deschidere a festivalului, unde a purtat o rochie aurie Jacquemus, accesorizată cu bijuterii Chopard. La ședința foto oficială a juriului, vedeta a ales o rochie cu buline multicolore, tot semnată Jacquemus.

Prezența sa la Cannes este considerată una dintre cele mai urmărite ale acestei ediții, iar aparițiile sale vestimentare continuă să genereze reacții și comentarii în mediul online.

Festivalul de Film de la Cannes continuă până pe 23 mai

Cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes se desfășoară până pe 23 mai și reunește unele dintre cele mai cunoscute nume din industria cinematografică internațională.

Pe lângă premierele importante și competiția pentru Palme dOr, covorul roșu rămâne unul dintre principalele puncte de atracție ale festivalului, unde vedetele impresionează zilnic prin aparițiile lor spectaculoase.