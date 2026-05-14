Inter a câștigat Cupa Italiei după victoria cu Lazio

Inter a cucerit Cupa Italiei după victoria cu 2-0 în fața lui Lazio, chiar la Roma, la doar 10 zile după ce echipa devenise campioană în Serie A. Finalul partidei a fost marcat de imagini spectaculoase pe Stadio Olimpico, unde apropiații jucătorilor și ai staffului tehnic au intrat pe teren pentru a sărbători alături de echipă.

Printre cei care au coborât pe gazon s-au aflat și Adelina Chivu, soția tehnicianului român, împreună cu cele două fiice ale lor, Natalia și Anastasia, dar și sora acestuia.

Cristi Chivu a oferit una dintre imaginile serii

La doar câteva secunde după fluierul final al arbitrului Marco Guida, Cristi Chivu și-a îmbrățișat familia chiar pe teren, într-un moment care a atras imediat atenția fotografilor și a fanilor. Fostul căpitan al echipei naționale a fost surprins alături de Adelina și cele două fete, în timp ce sărbătoreau câștigarea trofeului.

Cu medalia la gât și vizibil emoționat, antrenorul român s-a fotografiat împreună cu familia sa pe gazonul stadionului din Roma.

Adelina Chivu a împărtășit imaginile pe rețelele sociale

După meci, Adelina Chivu a publicat pe Instagram imagini din timpul sărbătorii de pe stadion. Fosta prezentatoare a știrilor sportive a distribuit un filmuleț cu focurile de artificii de pe arena unde s-a disputat finala Cupei Italiei, marcând astfel unul dintre cele mai importante momente pentru familia lor.

Atmosfera de pe stadion a fost una spectaculoasă, iar jucătorii și stafful lui Inter au sărbătorit alături de suporteri până târziu în noapte.

Beppe Marotta l-a felicitat pe Cristi Chivu

Președintele lui Inter, Beppe Marotta, a vorbit despre sezonul echipei și despre impactul pe care Cristi Chivu l-a avut după venirea sa pe banca tehnică a formației din Milano.

„Suntem fericiți! Am avut mai multe rezultate pozitive în ultima perioadă. Mulțumim în primul rând patronatului, care ne-a oferit o mare libertate și putere de decizie. Uneori pierzi, dar ajungerea în finală este întotdeauna foarte dificilă. Anul acesta s-a născut din mizeria sezonului trecut, și-a lăsat amprenta.

Chivu a făcut bine să pună totul la loc și am urcat din nou. Acum că au sosit aceste două trofee, rămâne un regret. Liga Campionilor este singura bilă neagră”, a transmis el, potrivit FC Inter News.

Cristi Chivu a preluat echipa în vara lui 2025, după un sezon dificil pentru Inter, iar în doar câteva luni a reușit să câștige titlul și Cupa Italiei cu formația milaneză.