Filosoful Cătălin Avramescu a criticat dur viziunea lui Nicușor Dan, catalogând-o drept o „idioțenie” care preferă simbolurile locale în detrimentul valorilor universale occidentale și ironizând ideea că „mămăliga îl bate pe Kant”

Ce spunea Nicușor Dan că înseamnă a fi român: „Flux sensibil pe care nu l-am regăsit în altă parte de lume”

Pentru Nicușor Dan, a fi român înseamnă a accepta o „țesătură inefabilă” a cotidianului, definind această stare drept o fericire a apartenenței: „Iubesc România. Țesătură inefabilă care face parte din identitatea mea. Flux sensibil pe care nu l-am regăsit în altă parte de lume”.

Din această perspectivă, naționalismul este văzut ca o barieră în fața alienării individuale, o modalitate de a păstra autenticitatea în fața presiunii de a adopta standarde externe care ar „amputa personalitatea”.

Eseul lui Nicușor Dan din revista Dilema

Nicușor Dan își asuma atunci o poziție conservatoare față de valorile tradiționale, considerând că identitatea sa este strâns legată de spațiul public și de spiritul locului.

În finalul textului, acesta își nuanțează viziunea, delimitându-se de extremismul politic și mărturisind că demersul său este, în esență, unul afectiv: „Iubesc Grozăveștiul, chiar cu gândaci, pentru că am trăit în el nu doar prima dragoste, ci și o solidaritate umană extraordinară”, concluzionând că scrierea sa este, pur și simplu, „o simplă declarație de dragoste”.

Nicușor Dan, ironizat: „Mămăliga îl bate pe Kant. Miorița îi ia fața lui Einstein”

Cătălin Avramescu, filosof și publicist român, l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan pentru acest articol catalogând această viziune drept o „idioțenie”, explicând că o astfel de perspectivă ignoră valorile universale ale culturii occidentale. „Mămăliga îl bate pe Kant. Miorița îi ia fața lui Einstein. Călușarii sunt de preferat operei lui Verdi. Bojdeuca lui Creangă pune în umbră turnul Eiffel”, a ironizat Avramescu.

Filosoful a contestat și alte afirmații ale lui Nicușor Dan, precum aceea că societatea românească ar fi „bizantină”. „Singura regiune care a făcut parte consistent din imperiul bizantin a fost Dobrogea, și chiar și aceasta a fost pentru secole în afara autorității bizantine”, a argumentat Avramescu.

Totodată, Avramescu a criticat perspectiva lui Nicușor Dan asupra Occidentului, pe care acesta l-ar considera „contractualist”. „Nu, în foarte multe privințe Occidentul nu este și nu a fost «contractualist». Mulți autori importanți, precum David Hume, au criticat această teorie”, a explicat filosoful, adăugând că astfel de idei „pseudo-istorice” nu fac decât să submineze discuțiile serioase despre identitate și cultură.

Nicușor Dan, criticat dur pentru discursul de Ziua Europei: Vom deveni ultimii lingăi ai lui Trump în Europa?“

Adrian Papahagi, unul dintre principalii ideologi ai dreptei din România, a criticat discursul lui Nicușor Dan, de Ziua Europei. Acesta a transmis faptul că „a părut azi un președinte izolat și eșuat, captiv al unei direcții greșite pentru România”.

Acesta a subliniat faptul că a fost un moment trist, în care „Nicușor Dan a părut un președinte izolat și eșuat”.

„Cam asta. Trist moment. Nicușor Dan a părut azi un președinte izolat și eșuat, captiv al unei direcții greșite pentru România. Vom deveni ultimii lingăi ai lui Trump în Europa? Fără niciun folos, fiindcă Trump își mută trupele din Germania în Polonia, nu la noi. Vom ajunge să facem jocuri alunecoase pe linia Malița-Celac-Adrian Năstase-Ponta-Dungaciu, adică un soi de balet poticnit între Rusia, SUA, UE, Turcia, China, klingonieni și păstorii valahi din Valahalla?”, a mai scris Adrian Papahagi.