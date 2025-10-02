Situația a fost consemnată pe 28 septembrie, la un meci de fotbal feminin din liga a treia din România, Interstar Sibiu – Kézdivásárhelyi SE (2-1). Meciul s-a disptat pe terenul Pietricica și a fost arbitrat de o brigadă condusă de Alexandru Șuvar, ajutat de Emeric Tocai și Sergiu Toader.

În minutul 70, la scorul de 1-1, arbitrul sibian Alexandru Nicolae Șuvar ar fi amenințat o jucătoare de la echipa Kézdivásárhelyi SE pentru că vorbea în limba maghiară pe teren. „Centralul” e acuzat că a început să strige la o fotbalistă de la Târgu Secuiesc, cerându-i să vorbească în română.

Conform relatării antrenorului Bogdan Moroianu, jucătoarea a spus în maghiară „nu-mi vine să cred că a fluierat asta”, după o decizie controversată.

Jucătoarea nostră a spus, după un tackling: „Nu pot să cred că a dat-o în bară și a fluierat invers!”. Arbitrul a început apoi să-i strige să vorbească românește, pentru că, dacă nu o va face, o va trimite la vestiar și că nu va tolera maghiara pe teren.

Antrenorul a primit cartonaș galben când a protestat.

Incidentul ar fi afectat puternic echipa din Târgu Secuiesc. Moroianu a povestit că jucătoarele au fost „profund demoralizate” după meci.

Jumătate din lot plângea în vestiar. L-am rugat pe arbitru să vină și să le explice de ce a spus ce a spus, dar, bineînțeles, nu a făcut-o.

El consideră că acest incident a contribuit la înfrângerea echipei sale cu 2-1. Antrenorul a depus plângere la FRF și la Asociația Județeană de Fotbal Covasna „împotriva comportamentului inacceptabil al arbitrului”.

Echipa feminină din Târgu Secuiesc este formată din fete cu vârsta peste 15 ani, iar antrenorul a mai spus că „purtarea arbitrului Șuvar le-a șocat”.

Arbitrii ar trebui să fie atenți la joc, nu la cine vorbește ce limbă. Genul acesta de lucruri nu își au locul în sport. Vreau să existe consecințe și să mă asigur că nu se va mai întâmpla, nici cu noi, nici cu nicio altă echipă, a mai spus antrenorul Bogdan Moroianu.

„Ar trebui să ne comportăm în așa fel încât ceea ce așteptăm de la ceilalți, să ne oferim și nouă înșine. Primim întotdeauna fiecare echipă cu respect și oriunde jucăm, ne comportăm exemplar. Despre asta ar trebui să fie fotbalul, nu despre un oficial care umilește copii pe baza naționalității lor”, a insistat el.

Antrenorul KSE speră că federația va investiga problema: „Acesta este singurul pas corect. Sportul se poate dezvolta doar dacă respectul și egalitatea prevalează pe teren”.

Interesant este că pe contul de Facebook arbitrul are mai multe poze de la meciuri arbitrate la Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc (Harghita). Iar AJF Sibiu, de al cărui corp de arbitri aparține Alexandru Șuvar are o Comisie de Fair-Play si combaterea discriminării. AJF Sibiu este condusă de un fost arbitru, Ioan Duma.

Alexandru Șuvar, aici la un meci în care a fost ajutat de colege-arbitru asistent. Foto: Arena Olteană

După 3 etape Kézdivásárhelyi SE e pe locul 8 (din 9), cu 0 puncte, potrivit . Interstar e pe 5, cu 3 puncte după 3 meciuri, conform FRF.





