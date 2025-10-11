Decizia ciclistului canadian

„Mi-am reziliat contractul din motive întemeiate, așa cum este dreptul fiecărei persoane atunci când nu mai poate continua să-și desfășoare activitatea în circumstanțele existente”, a explicat Derek Gee într-o postare pe rețelele de socializare.

El a adăugat că decizia a venit în urma unei „relații ireparabile cu directorul echipei, precum și a unor preocupări serioase legate de participarea la curse pentru echipă, atât din punct de vedere al siguranței, cât și al convingerilor personale”.

Reacția echipei Israel-Premier Tech

Contactată de Reuters, echipa Israel-Premier Tech a declarat că nu poate comenta asupra situației, deoarece cazul se află în prezent în fața comisiei de arbitraj a UCI, organismul de conducere al sportului. Reuters a contactat și UCI pentru comentarii.

Gee a recunoscut că părăsirea echipei Israel-Premier Tech înseamnă că rămâne fără contract și fără protecție în caz de accidentare. Cu toate acestea, el a considerat că este un risc pe care este dispus să și-l asume, deoarece nu mai putea continua să concureze pentru echipă.

„Înțeleg că echipa vede lucrurile diferit”, a continuat Gee. „Cu toate acestea, mă confrunt acum cu ceea ce înțeleg a fi o cerere de daune care se spune că depășește aproximativ 30 de milioane de euro – pentru că nu am făcut nimic mai mult decât să-mi exercit drepturile fundamentale ca profesionist și ca persoană”.

În timp ce The Guardian menționează că nu este clar ce reprezintă cifra de 30 de milioane de euro, articolul notează că cicliștii câștigă de obicei doar o fracțiune din această sumă. Israel-Premier Tech a anunțat luni că echipa va trece printr-o rebranding completă pentru sezonul 2026, îndepărtându-se de identitatea israeliană după mai mult de un deceniu.

