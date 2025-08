Revenit în România pe 3 august, marele campion român a vorbit chiar pe Aeroportul Henri Coandă despre retragerea din înot, afirmând că nu înțelege de unde a apărut această informație și că nu are niciun gând să își încheie cariera, chiar dacă s-a gândit, la un moment dat, să se retragă de la Campionatele Mondiale din 2025.

David Popovici nu se retrage

„Am reușit să mă autodepășesc. Nu mă retrag, nu vă voi da nicio veste proastă. Iubesc înotul, nu știu de unde s-a înțeles informația asta. Chiar dacă a fost greu, am reușit să mă adun. Dacă va fi cazul, dacă apare ceva, veți afla de la mine. Va fi sigur o vacanță în care vom sărbători pe măsură și vom merge undeva cu soare, clar, undeva cu plajă.

Sunt foarte mândru de mine. Mult mai mândru decât de medalii și, nu știu, de timpii obținuți, sunt de faptul că, deși am vrut să renunț și am fost atât de aproape de a renunța la competiția asta, am găsit cumva, alături de familia mea, de iubita mea și de prietenii mei, puterea în mine să continui și că poate n-ar trebui să mă îndoiesc atât de mult de mine. Da, am vrut să renunț chiar înainte de cursă. Da, voi reveni la acest sentiment, pentru că în final și eu sunt om și îmi trec multe gânduri prin cap.

Îmi place să mă concentrez mai mult pe pașii mici. Următorul pas este să am o vacanță, să îmi conduc mașina, să fac toate lucrurile pentru care nu am avut timp. Vreau să învăț să gătesc, să îmi iau permisul de motor, să ies cu familia la restaurant”, a spus David Popovici pe aeroport.

De ce nu a vrut să fie primit la salonul oficial din aeroport

Sportivul român a dezvăluit și de ce nu a dorit să fie primit la salonul oficial: a vrut să fie aproape de toți românii care se află în aeroport!

„Nu am vrut salonul oficial. Salonul oficial e un pic prea oficial, așa cum sugerează și numele. Și am organizat un salon neoficial, care ne place mult mai mult. Prefer o sosire la care să participe și oamenii care se întâmplă să aștepte pe aeroport decât ceva pompos. E mai simplu, cum sunt și eu”, a mai afirmat marele campion.