Ministerul Apărării Naționale a dat startul uneia dintre cele mai ample acțiuni de verificare și instruire din ultimii ani din zona Capitalei. Peste 10.000 de rezerviști din București și din județul Ilfov au primit ordine de chemare pentru a participa la exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-26, o operațiune de rutină prevăzută de legislația națională privind pregătirea populației pentru apărare.

Vor trage inclusiv cu pistoale de calibrul 9 mm

Bărbații mobilizați au fost repartizați la unitățile militare pentru a parcurge etapele administrative și tactice obligatorii.

Procesul debutează cu recepția echipamentului, vizita medicală de evaluare și actualizarea datelor din bazele de date ale armatei, relatează TVR Info.

Ulterior, participanții sunt angrenați în activități de instrucție de front, cunoașterea noilor tehnologii intrate în dotarea Armatei Române și ședințe de tragere în poligoanele special amenajate.

„Cifrele arată destul de bine. 85% dintre cei care au fost convocați s-au prezentat până acum la acest exercițiu de mobilizare. Este un exercițiu necesar pentru actualizarea instrumentelor, a metodelor prin care se interacționează cu acești oameni, pentru a surprinde eventualele probleme care apar în această interacțiune, pentru a verifica starea de sănătate a celor care sunt în rezerva operațională sau generală a Armatei Române”, a anunțat Radu Miruță, ministrul Apărării.

Printre activitățile practice incluse în programul de pregătire din acest an se numără și sesiunile de tragere cu armamentul ușor de infanterie, rezerviștii având ocazia să execute exerciții inclusiv cu pistoale de calibrul 9 mm.

Evenimentul, planificat încă din 2024, are ca scop verificarea pregătirii rezervei operaționale și nu este legat de vreo situație conflictuală actuală.

Reprezentanții MApN subliniază că aceste etape au rolul de a reîmprospăta deprinderile militare de bază și de a asigura familiarizarea cadrelor în rezervă cu normele de siguranță actuale.

Exercițiile se desfășoară periodic

Organizarea exercițiilor de tip MOBEX se desfășoară periodic, prin rotație, în toate județele țării, scopul principal fiind menținerea capacității operative a rezervei naționale și testarea nivelului de completare a unităților militare.

Oficialii amintesc că prezentarea la unitățile militare la data și ora specificate în ordinul de chemare reprezintă o îndatorire legală, iar angajatorii au obligația de a le acorda salariaților mobilizați concediu plătit pe întreaga durată a stagiului de instruire.

MApN, despre mobilizare: nu există legătură cu situația din estul Europei

Exercițiile de mobilizare sunt organizate anual, prin rotație, în județe diferite ale țării, iar Bucureștiul nu a fost implicat în astfel de antrenamente în ultimii ani.

Col. Mihai Băltățescu, directorul MOBEX București-Ilfov 2026, a subliniat că „nu are absolut nicio legătură cu situația geostrategică din estul României. Ele se desfășoară la o periodicitate de 5-6 ani. Menționez că Bucureștiul, în ultimii ani, nu a fost antrenat în aceste exerciții. Aceste exerciții au fost planificate acum 2 ani.