10.000 de rezerviști din București și Ilfov, chemați în aceste zile la exerciții militare. Anunțul făcut de MApN

Aproximativ 10.000 de rezerviști din București și județul Ilfov vor primi luni și marți ordinele de chemare pentru participarea la exercițiul de mobilizare MOBEX 2026, anunță TVR Info.

Evenimentul, planificat încă din 2024, are ca scop verificarea pregătirii rezervei operaționale și nu este legat de vreo situație conflictuală actuală.

Detalii despre exercițiul militar

Rezerviștii vor fi așteptați la unitățile militare în intervale orare bine stabilite pentru a evita aglomerațiile.

Conform Ministerului Apărării Naționale, aceștia vor trece printr-o serie de verificări, inclusiv teste medicale și psihologice. Cei care vor fi declarați apți vor continua cu antrenamente militare și sesiuni de tragere în poligon.

Gen. mr. Mircea Gologan, comandantul MOBEX București-Ilfov 2026, a explicat că pregătirea include mai multe etape.

„Pregătirea presupune verificarea prezenței, dacă uniformele, armamentul corespund, se face o pregătire de instrucție sanitară, de transmisiuni, instrucție genistică, trageri cu armamentul din dotare, precum și prezentarea tehnicii din dotarea unităților”, spune Gologan.

Testele medicale și psihologice, obligatorii

Înainte de participarea la exercițiile propriu-zise, rezerviștii trebuie să treacă două teste esențiale: unul medical și unul psihologic.

Dacă starea lor de sănătate nu este una bună, acesta este momentul în care vor arăta documentele care atestă acest lucru, iar testul psihologic este extrem de important.

Statistic, între 10 și 12 la sută dintre cei care sunt chemați la un exercițiu de mobilizare nu trec aceste două teste.

Noutăți în dotarea militară

Un element de noutate al acestui exercițiu este utilizarea unui pistol de 9 mm, recent integrat în echipamentul militar al Garnizoanei București.

„Ca element de unitate, o să executăm tragere cu pistolul de 9 mm, nou-intrat în dotare, tot ca element de noutate pentru Garnizoana București. Majorității li se vor aduce la cunoștință elementele de stat-major”, a declarat col. Mihai Băltățescu, directorul MOBEX București-Ilfov 2026.

Conform datelor din anii precedenți, 8% dintre rezerviștii convocați nu s-au prezentat la exercițiile de mobilizare.

Absența nejustificată sau refuzul de a primi ordinul de chemare este considerat contravenție și poate fi sancționat cu amendă.

MApN, despre mobilizare: Nu există legătură cu situația din estul Europei

Exercițiile de mobilizare sunt organizate anual, prin rotație, în județe diferite ale țării, iar Bucureștiul nu a fost implicat în astfel de antrenamente în ultimii ani.

Col. Mihai Băltățescu a subliniat că „nu are absolut nicio legătură cu situația geostrategică din estul României. Ele se desfășoară la o periodicitate de 5-6 ani. Menționez că Bucureștiul, în ultimii ani, nu a fost antrenat în aceste exerciții. Aceste exerciții au fost planificate acum 2 ani.