Ministerul Apărării Naționale desfășoară, în perioada 14–18 septembrie 2026, un exercițiu de mobilizare care are loc simultan în trei județe din regiunea Moldovei: Neamț, Suceava și Botoșani. Denumită oficial MOBEX NT-SV-BT-26, acțiunea are ca scop evaluarea nivelului de pregătire a populației, a economiei și a teritoriului național pentru apărare, relatează TVR Info.

Conducerea exercițiului este asigurată de MApN, în strânsă cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Militari în rezervă, chemați din nou la instrucție

În cadrul acestei acțiuni, o parte dintre cetățenii cu statut de rezervist care au domiciliul în Neamț, Suceava și Botoșani au fost convocați pentru o zi în unitățile militare în care sunt repartizați.

Scopul principal este parcurgerea unor activități specifice de pregătire și reactualizarea deprinderilor militare.

Pe lângă verificarea rezerviștilor, în județul Neamț are loc o evaluare a autorităților locale, a instituțiilor publice și a companiilor private care au responsabilități directe în pregătirea economiei pentru stări de urgență sau de opresiune militară.

Această componentă de control este coordonată direct de reprezentanții Rezervelor de Stat.

Momentul tragerilor din Poligonul Gârleni

Unul dintre momentele cheie ale exercițiului s-a desfășurat miercuri, 16 septembrie, în Poligonul de tragere Gârleni din județul Bacău.

Sute de rezerviști echipați în uniforme militare complete au efectuat ședințe de tragere cu armament ușor, sub directa supraveghere a instructorilor militari.

Pentru mulți dintre participanți, secvența de la Bacău a reprezentat prima ocazie de a mânui o armă de la finalizarea stagiului militar obligatoriu sau de la trecerea în rezervă.

După parcurgerea instructajului de siguranță, participanții au trecut la aliniamentul de tragere pentru a-și exersa abilitățile practice.

Dimensiunea exercițiului și planurile MApN

Comandantul exercițiului, generalul de brigadă Adrian Vasiliu, a explicat că evenimentul are un caracter atipic și complex.

Acesta a precizat că activitățile se desfășoară simultan în trei unități administrativ-teritoriale mari, angrenează un număr ridicat de indicative militare și implică cooperarea interinstituțională la toate nivelurile de decizie ale sistemului național de securitate.

Antrenamentele de tip MOBEX se organizează periodic pe timp de pace, având rolul de a clarifica resursa umană și tehnică disponibilă pentru structurile de apărare.