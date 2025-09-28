Tragedia a avut loc în timpul spectacolului din cortul „Circus Paul Busch” din Bautzen, când tânăra artistă a căzut de la trapez.

Familie cu copii au văzut căderea acrobatei

Din primele informații, o reprezentație aparent obișnuită a scăpat brusc de sub control și s-a transformat într-un coșmar atât pentru spectatori, cât și pentru artiști.

Acrobata de la trapez se afla în timpul reprezentației de după-amiază, la aproximativ cinci metri înălțime, când aparent și-a pierdut echilibrul. După câteva secunde, a căzut în gol.

Tragic este și faptul că printre spectatori erau numeroase familii cu copii, care au fost martorii căderii fatale. A fost groază și țipete în public, iar părinții cu copii mici au ieșit repede din cort.

Cum s-a produs accidentul nu este clar încă. Poliția și echipele de salvare au ajuns rapid la fața locului, însă orice ajutor a venit prea târziu. Tânăra a murit încă de când era pe ringul de circ.

Martorii șocați primesc ajutor psihologic

În cort, experți special instruiți din echipa de intervenție au acordat sprijin spectatorilor traumatizați care au asistat la cădere.

„Cine are nevoie de ajutor poate suna oricând”, a anunțat purtătorul de cuvânt al poliției, Stefan Heiduck.

Potrivit site-ului său, „Circus Paul Busch” reprezintă de generații „arta clasică de circ pe scenă”. Programul include acrobații, clovni și dresură de animale.

Sub conducerea lui Paul Busch, spectacolul, cu artiști internaționali, face turnee regulate prin Germania. Biletele costă începând cu 18 euro, cele care au o reducere aplicată.

