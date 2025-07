Aceasta este a treia candidatură anunțată oficial pentru Primăria Capitalei. Anterior, Dan Trifu s-a înscris ca independent, iar Octavian Berceanu reprezintă partidul REPER.

Cine este Ana Ciceală

Ana Ciceală, originară din Craiova, s-a mutat în București în 2002 pentru studii. Este licențiată în Filosofie politică și morală la Universitatea din București. Înainte de a se alătura SENS, a fost membră USR.

Conform profilului său de LinkedIn, Ciceală are o experiență variată:

Consilier General al Municipiului București (2016-2024)

Manager de proiect la Asociația Salvați Bucureștiul (2015-2016)

Manager de proiect la Accenture (2013-2014)

Manager de tranzacții la Juel Nielsen Forest & Agriculture Investments SRL (2007-2013)

Manager HR la Philip Morris International (2006-2007)

Realizări în Consiliul General

În primul mandat, s-a remarcat prin opoziția față de fostul primar Gabriela Firea. În 2018, alături de alți membri USR, a obținut o victorie în instanță privind 22 de companii municipale înființate ilegal.

În al doilea mandat, s-a concentrat pe protejarea spațiilor verzi din Capitală. A militat pentru mărirea amenzilor pentru tăierile ilegale și pentru oprirea distrugerii vegetației din zona retrocedată a Parcului IOR.

La alegerile locale din 2024, Ciceală a candidat pentru Primăria Sectorului 3, obținând 16,13% din voturi, conform rezultatevot.ro.

Susținătorii Anei Ciceală au venit purtând tricouri cu textul: „Ana, la primărie”. Foto: Vlad Chirea/ Libertatea

Ce avere are Ana Ciceală

Potrivit declarației sale de avere din noiembrie 2024, Ana Ciceală deține un apartament de 49 mp în București, cumpărat în anul 2011.

De asemenea, Ciceală câștiga la acel moment 16.400 de lei pe an sub formă de indemnizație pentru poziția de consilier general în cadrul Primăriei Municipiului București și 470 de lei pe an grație unui contract pe drepturi de autor încheiat cu Asociația Metodelor alternative de integrare sociale.

În plus, Ciceală mai încasează anual o sumă de 17.799 de lei pentru un imobil dat în chirie.

Un alt aspect notabil din declarația sa de avere este faptul că în 2024 a încasat o sumă de 6.100 de euro sub formă de daruri pentru botezul copilului său, dar și o sumă de 2.500 de euro, sub formă de donație de la Cincă Ana.

Alți candidați pentru Primăria Capitalei

Dan Trifu, vicepreședintele fundației Eco-Civica, a fost primul care și-a anunțat candidatura. Acesta activează din 1998 în cadrul ONG-ului dedicat protejării mediului și patrimoniului.

Un alt candidat pentru postul de primar general al Capitalei este Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu și membru al partidului REPER.

„Iubesc Bucureștiul! M-am născut și am crescut în București, hrănit de energia oamenilor care îl umplu cu viață și speranță. Deciziile noastre construiesc Bucureștiul, cu bune și cu rele, cu fiecare voce pe care o auzim și care are ecou în viețile celorlalți”, a declarat Berceanu.

Berceanu și-a exprimat dorința de a contribui la dezvoltarea unui oraș respirabil, cu spații verzi și infrastructură modernă. El vizează o capitală sănătoasă, care respectă istoria și este deschisă spre viitor.

Cine este primarul general al Bucureștiului acum

Primarul general interimar al Bucureștiului, începând cu 26 mai 2025, este Stelian Bujduveanu. Acesta a fost desemnat prin votul Consiliului General al Municipiului București după ce fostul primar general, Nicușor Dan, și-a dat demisia pentru a prelua mandatul de președinte al României.

Bujduveanu este membru PNL, viceprimar al Capitalei și are o experiență de peste 10 ani în administrația publică.

