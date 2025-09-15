Cuprins:
Actualizarea va fi disponibilă de luni, 15 septembrie, pentru modelele iPhone 11 și mai noi. Utilizatorii vor putea instala noul iOS prin intermediul aplicației Setări, în secțiunea General → Actualizare software.
Această versiune aduce o serie de îmbunătățiri și funcții noi, unele fiind disponibile doar pe modelele mai recente de iPhone.
Noul design Liquid Glass
Una dintre cele mai importante noutăți ale iOS 26 este designul Liquid Glass. Acesta introduce meniuri, butoane și pictograme translucide, oferind o nouă experiență vizuală.
Apple descrie Liquid Glass ca fiind „un nou material translucid care reflectă și refractă mediul înconjurător, aducând un plus de focalizare asupra conținutului și oferind un nou nivel de vitalitate în controale, navigare, pictograme de aplicații, widget-uri și multe altele”.
Îmbunătățiri ale ecranului de blocare
În iOS 26, ceasul de pe ecranul de blocare se adaptează automat pentru a umple spațiul gol.
De asemenea, utilizatorii pot vizualiza coperta animată a albumului pe tot ecranul pentru melodiile suportate din Apple Music.
Noi funcții în iMessage
Aplicația Messages primește o serie de actualizări importante:
- Posibilitatea de a adăuga fundaluri personalizate în conversații
- Crearea de sondaje în chat-urile de grup
- Trimiterea și primirea de Apple Cash în chat-urile de grup
- Indicatori de tastare în chat-urile de grup
- Buton „Adaugă contact” în chat-urile de grup
- Opțiune de „Selectare” pentru porțiuni de text din mesaje
- Filtrare automată a mesajelor de la expeditori necunoscuți
- Screening apeluri și Hold Assist
De asemenea, aplicația Telefon primește două funcții noi, Call Screening și Hold Assist. Prima solicită apelanților necunoscuți să spună numele și motivul apelului, în timp ce a doua poate aștepta automat în timpul unui apel și notifică utilizatorul când cel de pe cealaltă linie este disponibil.
Mod adaptiv de alimentare
iOS 26 introduce Modul de alimentare adaptiv pe iPhone, alături de existentul Mod economisire energie.
Această funcție poate face „ajustări de performanță” pentru a prelungi durata de viață a bateriei, inclusiv reducerea ușoară a luminozității ecranului și activarea automată a Modului Economisire Energie când bateria ajunge la 20%.
AutoMix în Apple Music
O nouă funcție AutoMix în aplicația Apple Music poate realiza tranziții line între melodii, asemănător unui DJ. Aceasta înlocuiește funcția anterioară de Crossfade.
Aplicația Preview iOS 26 aduce o versiune a aplicației Preview de pe Mac pe iPhone, oferind utilizatorilor o platformă integrată pentru editarea și adnotarea fișierelor PDF și a imaginilor.
Aceste noi funcții și îmbunătățiri fac din iOS 26 o actualizare semnificativă pentru utilizatorii de iPhone.
