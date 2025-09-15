Actualizarea va fi disponibilă de luni, 15 septembrie, pentru modelele iPhone 11 și mai noi. Utilizatorii vor putea instala noul iOS prin intermediul aplicației Setări, în secțiunea General → Actualizare software.

Această versiune aduce o serie de îmbunătățiri și funcții noi, unele fiind disponibile doar pe modelele mai recente de iPhone.

Noul design Liquid Glass

Una dintre cele mai importante noutăți ale iOS 26 este designul Liquid Glass. Acesta introduce meniuri, butoane și pictograme translucide, oferind o nouă experiență vizuală.

Apple descrie Liquid Glass ca fiind „un nou material translucid care reflectă și refractă mediul înconjurător, aducând un plus de focalizare asupra conținutului și oferind un nou nivel de vitalitate în controale, navigare, pictograme de aplicații, widget-uri și multe altele”.

Îmbunătățiri ale ecranului de blocare

În iOS 26, ceasul de pe ecranul de blocare se adaptează automat pentru a umple spațiul gol.

De asemenea, utilizatorii pot vizualiza coperta animată a albumului pe tot ecranul pentru melodiile suportate din Apple Music.

Noi funcții în iMessage

Aplicația Messages primește o serie de actualizări importante:

Posibilitatea de a adăuga fundaluri personalizate în conversații

Crearea de sondaje în chat-urile de grup

Trimiterea și primirea de Apple Cash în chat-urile de grup

Indicatori de tastare în chat-urile de grup

Buton „Adaugă contact” în chat-urile de grup

Opțiune de „Selectare” pentru porțiuni de text din mesaje

Filtrare automată a mesajelor de la expeditori necunoscuți

Screening apeluri și Hold Assist

Recomandări Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului

De asemenea, aplicația Telefon primește două funcții noi, Call Screening și Hold Assist. Prima solicită apelanților necunoscuți să spună numele și motivul apelului, în timp ce a doua poate aștepta automat în timpul unui apel și notifică utilizatorul când cel de pe cealaltă linie este disponibil.

Mod adaptiv de alimentare

iOS 26 introduce Modul de alimentare adaptiv pe iPhone, alături de existentul Mod economisire energie.

Această funcție poate face „ajustări de performanță” pentru a prelungi durata de viață a bateriei, inclusiv reducerea ușoară a luminozității ecranului și activarea automată a Modului Economisire Energie când bateria ajunge la 20%.

AutoMix în Apple Music

O nouă funcție AutoMix în aplicația Apple Music poate realiza tranziții line între melodii, asemănător unui DJ. Aceasta înlocuiește funcția anterioară de Crossfade.

Aplicația Preview iOS 26 aduce o versiune a aplicației Preview de pe Mac pe iPhone, oferind utilizatorilor o platformă integrată pentru editarea și adnotarea fișierelor PDF și a imaginilor.

Aceste noi funcții și îmbunătățiri fac din iOS 26 o actualizare semnificativă pentru utilizatorii de iPhone.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE