„Eu l-am sunat să candideze, am realizat cum stau lucrurile. Sunt și alte detalii, nu e cazul să le spun acum. E vorba de întoarcerea la ordinea constituțională. Îmi asum public funcția de premier. Cred că va funcționa. Este imposibil să nu mă înțeleg cu George”, a spus Călin Georgescu la Realitatea Plus.

El a adăugat că sunt 3 lucruri care trebuie discutate și aici a apelat iar la discursul alambicat și ambiguu, binecunoscut încă de anul trecut.

„Pacea trebuie asigurată și evident facem orice ca România să fie în afara oricărui război. Niciun fir de păr de pe capul vreunui român nu va fi în război. În al doilea rând, dorim binele economic al țării, în sensul discuției cu toți liderii. Totul este tranzacțional exact ca Trump și să înțelegem că vorbim de un război economic care se duce stând în picioare, altfel ești pierdut”, a afirmat Georgescu.

„Al treilea lucru. Vorbim de apărarea valorilor tradiționale. Adică, valorile familie, religia. Iar aici vorbim de toate religiile, suntem un popor creștin. Misiunea religiilor este importantă, pentru că au nevoie să pună în practică iubirea. Cea care a fost demonstrată de Iisus pe Golgota”, a conchis cel care a câștigat primul tur al alegerilor din 24 noiembrie 2024, anulate apoi de Curtea Constituțională pe 6 decembrie 2024.

Recomandări Miniștrii Guvernului AUR, dacă George Simion devine președinte: oameni de afaceri, traseiști politici și admiratori ai Mișcării Legionare

Întrebat dacă o să se țină de cuvânt față de Călin Georgescu, dacă va fi votat președinte, George Simion, aflat în același studio, a răspuns: „Este a șasea lună în care domnul Georgescu ar fi trebuit să fie președintele României. Cred că am arătat și în aceste șase luni că sunt un om de onoare. Locuiesc cu soția mea într-un apartament în chirie, nu am bogății materiale și nu am nimic mai de preț decât cinstea, onoarea, decât oamenii care în aeroport, la piață, în fața Realității, se uită la mine și da, unii își pun această întrebare”.

„Lucrul acesta nu are preț, este neprețuit, toți banii din lume nu pot cumpăra încrederea oamenilor. Nu este nimic care să mă facă să mă răzgândesc și să fac ceea ce este corect […]. Eu cred că răspunsul este evident. Da!”, a mai afirmat Simion.

Pe 4 mai, în primul tur al alegerilor prezidențiale, candidatul AUR, George Simion, a ieșit pe locul 1 cu peste 3,8 milioane de voturi (40,96%). Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a obţinut 20,99% din voturi, iar Crin Antonescu (PSD-PNL-UDMR) 20,07%. Turul 2 va fi pe 18 mai între George Simion și Nicușor Dan, iar distanța dintre cei doi este mai mică de 5 la sută potrivit sondajelor.

Urmărește Live Text Alegeri Prezidențiale turul 2 și vezi care este prezența la vot în finala Nicușor Dan vs. George Simion!

Urmărește-ne pe Google News