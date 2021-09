În imaginea de pe rețeaua socială, artistul în vârstă de 48 de ani apare cu plasturi pe frunte și nas și cu urme de sânge pe față.

„Priviți, am căzut din elicopter noaptea trecută”, a scrie el în dreptul fotografiei. Ulterior, Gallagher a revenit pe Twitter cu o postare în care apare o sticlă cu bere.

So check this out I fell out the helicopter last night you couldnt rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out Cmon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk