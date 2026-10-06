O opera de artă excepțională și de o valoare inestimabilă a dispărut în mod misterios din spațiul expozițional al Centrului de Artă Contemporană din localitatea Issoire, regiunea Auvergne, Franța. În noaptea de 4 spre 5 octombrie 2026, hoții au reușit să fure cartea „Apocalipsa”, un exemplar unic a cărui copertă a fost creată de maestrul suprarealist Salvador Dalí, potrivit BFMTV și The Telegraph.

Istoria „celei mai scumpe cărți din lume”

Procuratura din Clermont-Ferrand a confirmat deschiderea unei anchete penale ample pentru identificarea autorilor și recuperarea piesei de artă care a dispărut duminică de la Centrul de artă contemporană din Issoire, în Puy-de-Dôme, centrul Franței.

Furtul a provocat o undă de șoc în lumea artistică internațională, mai ales prin prisma dimensiunilor și a masei impresionante ale obiectului furat: coperta realizată de Salvador Dalí, confecționată din bronz, bătută în aur, pietre prețioase și scoici cântărește nu mai puțin de 150 de kilograme.

Polițiștii nu înțeleg cum au scăpat hoții neobservați cu un obiect atât de mare. Poliția nu a precizat cum au reușit hoții să-l scoată și nici măcar dacă au intrat prin efracție în muzeu.

Lucrarea „Apocalipsa” reprezintă un proiect artistic monumental conceput de Joseph Forêt între anii 1958 și 1961, inspirat direct din textul biblic al Sfântului Ioan. În ansamblul său, cartea ajunge la o greutate totală de 210 kilograme, fiind compusă din pergamente uriașe ilustrate manual de 14 dintre cei mai mari pictori și scriitori ai secolului al XX-lea, printre care se numără Jean Cocteau, Bernard Buffet și Jean Giono.

Dalí a sculptat elaborata sa copertă din bronz.

Monumentala operă include 150 de file din pergament fin, selectate riguros din peste 300.000 de piei de oaie. Munca de caligrafie a fost de o migală impresionantă, necesitând peste 2.000 de ore de lucru și fiind înnobilată cu 550 de litere ornate cu foiță de aur.

Între anii 1961 și 1972, opera a fost expusă în cadrul a aproape 150 de expoziții din toate colțurile lumii, după care a dispărut din spațiul public, fiind depozitată în seifurile unei bănci din Elveția și ulterior vândută unor colecționari din Japonia.

Salvată de la vânzarea bucată cu bucată și adusă înapoi în Franța

În anul 2003, când proprietarii niponi se pregăteau să vândă lucrarea la licitație bucată cu bucată pentru a-și maximiza profitul, cartea a fost salvată de Christian Karoutzos, directorul general al unei firme specializate în restaurarea operelor de artă din Issoire.

Christian Karoutsos a achiziționat, în februarie 2003, această carte monumentală de 210 kg. Sursa foto: Profimedia

Acesta a achiziționat întregul pachet și a adus capodopera înapoi pe pământ francez.

La momentul achiziției, lucrarea a fost evaluată la două milioane de franci (echivalentul a aproximativ 305.000 de euro la cursul actual), fiind desemnată la acea vreme drept cea mai scumpă carte din lume.

În ultima perioadă, restauratorul expusese coperta din bronz și aur realizată de Salvador Dalí, alături de câteva dintre pergamentele originale, în micul său muzeu privat de artă contemporană din Issoire.

Expoziția temporară a fost promovată în presa locală.

„Prejudiciu inestimabil”

Primarul orașului Issoire, Bertrand Barraud, s-a declarat profund afectat de dispariția piesei de muzeu, precizând că a discutat personal cu proprietarul privat al spațiului expozițional. Edilul a spus că proprietarul este „foarte abătut, care a explicat că a fost furat un bun care face parte din patrimoniul Franţei”.

„Este opera unui proprietar privat care deţinea un mic muzeu privat de artă contemporană, în care se aflau şi alte opere de valoare mai mică”, a declarat pentru AFP primarul oraşului Issoire, Bertrand Barraud. Prejudiciul este „inestimabil” şi „reprezintă opera unei vieţi”, a mai spus acesta.

Până în acest moment, anchetatorii nu au putut preciza dacă furtul a fost comis prin spargere. Cazul a fost preluat de brigada specializată de investigații din cadrul Jandarmeriei din Clermont-Ferrand.

Furtul operei lui Dalí este cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra muzeelor franceze.

În octombrie trecut, hoții au jefuit Galeria Apollo de la Luvru ziua în amiaza mare, furând bijuteriile Coroanei de 88 de milioane de euro și scăpând coroana împărătesei Eugenie.