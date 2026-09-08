Două capodopere semnate de Pierre-Auguste Renoir, evaluate la aproximativ 9 milioane de euro, au fost furate marți dintr-un muzeu din sudul Franței, într-o lovitură calculată la milimetru. Profitând de schimbul de ture al echipelor de securitate, hoții au tăiat gardul Muzeului Renoir din Cagnes-sur-Mer și au sustras pânzele inestimabile, printre care se numără „Portretul doamnei Pichon” și „Coco Lisant”, declanșând o anchetă de proporții a poliției franceze, potrivit BBC.

Cum a avut loc furtul în ciuda măsurilor de securitate?

Primarul orașului Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, a declarat că alarma muzeului s-a declanșat la ora 5.48, iar poliția locală a ajuns la fața locului în doar cinci minute. Cu toate acestea, cei doi suspecți au reușit să fugă, abandonând unul dintre cele patru tablouri furate. „Atacarea Muzeului Renoir este o lovitură asupra istoriei și patrimoniului orașului nostru”, a spus Masson, adăugând că autoritățile sunt mobilizate pentru a-i prinde pe infractori.

Conform cotidianului regional Nice-Matin, hoții au tăiat gardul din sârmă pentru a pătrunde în incintă și au profitat de schimbul dintre echipele de securitate pentru a comite furtul.

Ce se știe despre tablourile furate?

Potrivit presei franceze, lucrările furate sunt:

„Portretul doamnei Pichon” (1895) „Portretul doamnei Colonna Romano” (1910) „Coco Lisant” (1905) „Jeune fille au puits” (1886)

Acestea sunt prezentate pe site-ul oficial al muzeului. Nu este încă clar care dintre tablouri a fost abandonat de hoți în timpul fugii.

Jaful de la muzeul renoir, la mai puțin de un an după jaful de Luvru

Acest furt vine la mai puțin de un an după un jaf spectaculos la Muzeul Luvru din Paris, unde, în decembrie 2025, au fost furate bijuterii în valoare de 88 milioane de euro (76 milioane de lire sterline; 104 milioane de dolari). Printre obiectele sustrase se afla un colier de smaralde și diamante oferit de Napoleon soției sale.

Potrivit Europol, jafurile de artă și bijuterii din Europa au devenit tot mai frecvente și violente, fiind adesea comise de oportuniști recrutați prin rețele sociale.