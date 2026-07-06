Șase vitrine, făcute țăndări

Trei hoţi au furat duminică 27 de piese de bijuterie de la Muzeul Lalique din Wingen-sur-Moder, a anunţat Parchetul din Saverne. Valoarea furtului se ridică la 4,5 milioane de euro, potrivit unui comunicat al instituţiei, conform publicaţiei Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA).

Detalii despre jaful spectaculos au fost oferite de procurorul François Antona, care a precizat că infractorii au spart şase vitrine cu barosul și ciocanul.

Duminică a fost deschisă o anchetă pentru furt comis de o bandă organizată, iar ancheta a fost încredinţată Secţiei de Investigaţii din Strasbourg, în colaborare cu Grupul de Jandarmerie din Bas-Rhin.

Trei indivizi mascați și cu mănuși

Duminică, la ora 5.25, muzeul, care adună cele mai frumoase piese ale maestrului sticlar de renume internaţional René Lalique, a fost jefuit. Trei indivizi mascați și purtând mănuși au spart o ieşire de urgenţă a cantinei instituţiei, situată în fosta fabrică de sticlă de la Hochberg. Apoi au intrat în sala principală de expoziții a muzeului, care găzduiește o secțiune dedicată bijuteriilor.

„S-au îndreptat direct spre sala dedicată bijuteriilor şi au vizat doar acea sală”, a explicat Christian Dorschner, primarul oraşului Wingen-sur-Moder şi vicepreşedinte al muzeului. 11 minute mai târziu, camerele de supraveghere i-au filmat pe hoţi părăsind locul faptei, fără să fie deranjaţi. Alarma s-a dat o oră mai târziu, când o femeie de serviciu a sosit la serviciu.

Peste 650 de opere excepţionale

Inaugurat în 2011, Muzeul Lalique este situat în apropierea fabricii cu acelaşi nume, înfiinţată în 1921 pe versantul alsacian al Munţilor Vosgi. Pe o suprafaţă de 900 de metri pătraţi, acesta expune „peste 650 de opere excepţionale care permit reconstituirea carierei lui René Lalique şi a succesorilor săi”, prin „o gamă largă de creaţii, de la bijuteriile Art Nouveau la cristalul contemporan, trecând prin sticla Art Deco”, precizează site-ul web al instituţiei.

Pentru a-şi crea bijuteriile, René Lalique a folosit iniţial pietre şi metale preţioase, apoi email, corn, fildeş şi pietre semipreţioase.

Conform datelor din decembrie 2024, operele de artă ale Muzeului Lalique au fost asigurate pentru aproape 68 de milioane de euro. Multe piese sunt împrumutate muzeului de la colecționari privați. Cea mai ieftină este asigurată pentru 20 de euro; cea mai prestigioasă, fără îndoială „Femeia libelulă”, piesa centrală a muzeului, pentru două milioane de euro.

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