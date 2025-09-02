Kim Jong Un, întâmpinat de oficiali de rang înalt

Agenția nord-coreeană KCNA a relatat că liderul a fost întâmpinat de oficiali de rang înalt ai Partidului Comunist Chinez, inclusiv ministrul de externe Wang Yi. Atmosfera întâlnirii a fost descrisă drept „călduroasă”. Kim i-a mulțumit președintelui Xi Jinping pentru „ospitalitatea entuziastă și cordială”. În raportul KCNA nu a fost menționată prezența fiicei sale, potrivit News.ro.

Parada de miercuri marchează 80 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial. Este pentru prima dată din 1959 când un lider nord-coreean participă la o astfel de ceremonie în China. Kim se va alătura altor 26 de șefi de stat, inclusiv din Myanmar, Iran și Cuba.

Kim Ju Ae, posibilă succesoare

Fiica liderului nord-coreean, Kim Ju Ae, a apărut în public pentru prima dată în noiembrie 2022. De atunci, ea a fost văzută frecvent alături de tatăl său, inclusiv la lansări de rachete balistice intercontinentale și parade militare. Potrivit Serviciului Național de Informații din Coreea de Sud, ea este „cea mai probabilă” succesoare a lui Kim Jong Un.

Informațiile despre Kim Ju Ae sunt limitate. Se crede că are în jur de 10 ani și este educată acasă, în Phenian. Ea este singurul copil al lui Kim Jong Un a cărui existență a fost confirmată oficial. Prezența sa în Beijing, prima în afara Coreei de Nord, alimentează speculațiile despre rolul său viitor.

Familia Kim și linia sa sacră

Familia Kim conduce Coreea de Nord din 1948, susținând că provine dintr-o linie genealogică sacră. Deși statul este profund patriarhal, Kim pare să-și prezinte fiica pentru a depăși prejudecățile. În trecut, Dennis Rodman a dezvăluit că a cunoscut-o pe Kim Ju Ae în 2013, când a vizitat Coreea de Nord.

Sursele sud-coreene sugerează că fetița practică echitația, schiul și înotul. Aparițiile sale publice alături de tatăl său, în poziții centrale, indică o posibilă pregătire pentru un rol de lider. Totuși, vârsta tânără a lui Kim Jong Un lasă loc de incertitudini privind succesiunea.

Relațiile internaționale ale Coreei de Nord

Kim Jong Un călătorește rar în străinătate. Contactele sale recente cu liderii mondiali au fost limitate, incluzând două întâlniri cu Vladimir Putin de la începutul războiului din Ucraina. Prezența sa la parada din Beijing subliniază relațiile strânse dintre Coreea de Nord și China.