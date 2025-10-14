Cei care vând speranță

În Ucraina, escroci fără scrupule exploatează durerea familiilor militarilor dispăruți, promițând informații false în schimbul unor sume mari de bani.

Oamenii care așteaptă ani un răspuns trăiesc într-o incertitudine nesfârșită. Se trezesc în fiecare noapte întrebându-se dacă persoana iubită este în viață. Și când cineva le oferă o „soluție rapidă”, chiar și una dubioasă, își asumă riscul.

Nu au garanții, doar un card pentru transfer bancar. Escrocii vând speranță.

Scheme frauduloase de extorcare a banilor de la rudele militarilor dispăruți sunt înregistrate în toată Ucraina. Unii cer bani pentru o „căutare”, alții se pretind voluntari sau chiar ofițeri de aplicare a legii.

Tarifele variază de la 500 de dolari pentru „căutare” până la 8.000 de dolari pentru „scoaterea unui soldat de pe front”. Unii șarlatani generează imagini false ale soldaților dispăruți folosind inteligența artificială.

Tarifele pretinse:

„căutare” – de la 500 de dolari:

„recuperarea unui cadavru” – de la 1.500 de dolari;

„trimiterea în străinătate” – de la 6.000 de dolari:

„scoaterea unui soldat de pe front” sau „eliberarea din captivitate” – de la 8.000 de dolari.

Escrocii folosesc apeluri emoționale precum „vă vom ajuta să-i aduceți acasă” sau „contactează-ne, suntem mai buni decât armata” pentru a atrage familiile disperate.

Schemele frauduloase variază de la pagini false pe rețelele sociale până la utilizarea inteligenței artificiale pentru a crea imagini și videoclipuri false.

Olena și imaginile contrafăcute ale soțului ei dispărut

Olena Piatina a primit imagini contrafăcute ale soțului ei dispărut. „Pierdusem legătura cu soțul meu. Pe 19 noiembrie, el a dispărut oficial, la vremea respectivă eram însărcinată în 9 luni”, spune femeia.

De atunci, căutările au continuat peste tot, pe rețelele de socializare, pe canalele Telegram și pe site-uri web.

Și atunci au apărut cei care au decis să profite de disperarea ei. Escrocii au creat fotografii false chipurile cu soțul ei, dar în realitate erau deepfake-uri realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Chat video pe bani în avans

Olenei i s-a oferit chiar și un „chat video” cu soțul ei. Bineînțeles, pentru bani pe care ar fi trebuit să îi transfere în avans.

Însă adevăratul șantaj a început când femeii i s-a spus că, dacă nu plătește până seara, îi vor trimite o înregistrare video cu torturarea soțului ei.

Mi-au cerut 20.000 de ruble (circa 210 euro). Dacă nu le dau, îmi vor trimite o fotografie sau un videoclip cu urechile soțului meu tăiate.

Olena nu a cedat. A salvat corespondența și a predat-o celor de la Serviciul ucrainean de Securitate (SBU). Numărul s-a dovedit a fi înregistrat în Hersonul ocupat.

Femeia recunoaște: alții ar putea plăti, mai ales cei care așteaptă de ani vești despre rudele lor. Și tocmai pe această stare lipsită de apărare se bazează escrocii.

Olena îi sfătuiește pe cei care se află într-o situație similară să facă un singur lucru: să nu intre în panică și să nu continue corespondența.

„Prat” a înșelat cel puțin 27 de familii, promițând informații și eliberarea din captivitate

Există cazuri și mai cinice. Un presupus voluntar pe nume Oleksandr Iunoșev, poreclit „Prat”, a înșelat cel puțin 27 de familii promițând informații și eliberarea din captivitate în schimbul unor sume mari.

Multe familii îl cunoșteau, aveau încredere în el. Dar, de fapt, aceasta a fost o altă capcană.

„Am dat peste această poveste în 2023, când soțul meu a dispărut lângă Bahmut. L-am contactat la două luni după dispariția sa, mi-a oferit informații că soțul meu se afla într-o colonie. A luat 700 de dolari pentru asta”, spune soția unui militar dispărut.

Timp de câțiva ani, „Prat” a fost cunoscut tuturor grupurilor de căutare. A lucrat deschis, iar mulți oameni s-au adresat lui tocmai din cauza lipsei de informații din partea organismelor oficiale.

1.500 de dolari, 4.000, 7.000, uneori chiar mai mult de 10.000!

Mai târziu, „Prat” a început să ofere înregistrări video cu soldații capturați și chiar includerea lor în liste de schimb. Prețul a crescut: 1.500 de dolari, 4.000, 7.000, uneori chiar mai mult de 10.000!

„Cred că i-am trimis până spre 7.000 de dolari”, spune una dintre victime.

Iryna Șcîrska este, de asemenea, una dintre cele care au crezut în promisiunile sale.

„În mai, mama unei persoane dispărute mi l-a recomandat ca specialist în căutări, după ce ar fi găsit informații că fiul ei este în captivitate. Mi-a cerut 700 de dolari pentru căutare”, spune Irina, sora unui soldat dispărut

Până atunci, familia cheltuise deja zeci de mii de grivne ucrainene pe avocați. Așadar, 700 de dolari pentru informații despre fratele Irinei păreau un preț mic de plătit pentru o altă șansă.

Dar, în timp, „serviciile” lui Prat au devenit din ce în ce mai scumpe. Femeia nu numai că a plătit pentru căutarea de informații, dar l-a sprijinit financiar pe Iunoșev

În loc de fotografiile, videoclipurile sau confirmările promise, au urmat luni de tăcere.

Ne-a promis fotografii, videoclipuri, nu le-a dat. A promis dovezi ale șederii sale în colonie, nu le-a dat. A luat 700 de dolari o dată, a luat 700 de dolari a doua oară…

Dar pentru Irina, cea mai mare lovitură nu sunt banii pierduți. Cea mai mare durere a ei este că timpul și speranța s-au dovedit a fi irosite. Pentru că, pe lângă înșelăciunea escrocilor, există o altă tragedie: lipsa informațiilor oficiale.

Când nimeni nu oferă nicio informație, oamenii rămân singuri cu necunoscutul. Și în acest gol intră escrocii. Ei profită de durere și disperare, înlocuind structurile oficiale și oferind ceea ce, de fapt, statul ar trebui să facă.

Așteaptă procesul pentru fraudă la scară largă

„Prat” nu a câștigat bani doar din astfel de servicii. S-a poziționat ca voluntar, a „făcut” călătorii umanitare, a oferit asistență armatei. Oamenii i-au trimis donații.

În prezent, Oleksandr Iunoșev este acuzat de fraudă la scară largă și urmează să fie judecat. Pe 6 octombrie, Tribunalul din Harkov urmează să ia în considerare cazul.

Experții subliniază că există instituții oficiale care ar trebui să se ocupe de căutarea persoanelor dispărute, precum Ministerul Apărării și Crucea Roșie.

