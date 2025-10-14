Cei care vând speranță

În Ucraina, escroci fără scrupule exploatează durerea familiilor militarilor dispăruți, promițând informații false în schimbul unor sume mari de bani.

Oamenii care așteaptă ani un răspuns trăiesc într-o incertitudine nesfârșită. Se trezesc în fiecare noapte întrebându-se dacă persoana iubită este în viață. Și când cineva le oferă o „soluție rapidă”, chiar și una dubioasă, își asumă riscul.

Nu au garanții, doar un card pentru transfer bancar. Escrocii vând speranță.

Scheme frauduloase de extorcare a banilor de la rudele militarilor dispăruți sunt înregistrate în toată Ucraina. Unii cer bani pentru o „căutare”, alții se pretind voluntari sau chiar ofițeri de aplicare a legii.

„Contactează-ne, suntem mai buni decât armata!”

Tarifele variază de la 500 de dolari pentru „căutare” până la 8.000 de dolari pentru „scoaterea unui soldat de pe front”. Unii șarlatani generează imagini false ale soldaților dispăruți folosind inteligența artificială.

Tarifele pretinse:

  • „căutare” – de la 500 de dolari:
  • „recuperarea unui cadavru” – de la 1.500 de dolari;
  • „trimiterea în străinătate” – de la 6.000 de dolari:
  • „scoaterea unui soldat de pe front” sau „eliberarea din captivitate” – de la 8.000 de dolari.
500 de locuri de muncă la noua linie de producție Mercedes-Benz de la Sebeș. A costat peste 100 de milioane de euro și este destinată exclusiv diviziei electrice
Recomandări
500 de locuri de muncă la noua linie de producție Mercedes-Benz de la Sebeș. A costat peste 100 de milioane de euro și este destinată exclusiv diviziei electrice

Escrocii folosesc apeluri emoționale precum „vă vom ajuta să-i aduceți acasă” sau „contactează-ne, suntem mai buni decât armata” pentru a atrage familiile disperate.

Schemele frauduloase variază de la pagini false pe rețelele sociale până la utilizarea inteligenței artificiale pentru a crea imagini și videoclipuri false.

Olena și imaginile contrafăcute ale soțului ei dispărut

Olena Piatina a primit imagini contrafăcute ale soțului ei dispărut. „Pierdusem legătura cu soțul meu. Pe 19 noiembrie, el a dispărut oficial, la vremea respectivă eram însărcinată în 9 luni”, spune femeia.

De atunci, căutările au continuat peste tot, pe rețelele de socializare, pe canalele Telegram și pe site-uri web.

Și atunci au apărut cei care au decis să profite de disperarea ei. Escrocii au creat fotografii false chipurile cu soțul ei, dar în realitate erau deepfake-uri realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Chat video pe bani în avans

Olenei i s-a oferit chiar și un „chat video” cu soțul ei. Bineînțeles, pentru bani pe care ar fi trebuit să îi transfere în avans.

Însă adevăratul șantaj a început când femeii i s-a spus că, dacă nu plătește până seara, îi vor trimite o înregistrare video cu torturarea soțului ei.

Mi-au cerut 20.000 de ruble (circa 210 euro). Dacă nu le dau, îmi vor trimite o fotografie sau un videoclip cu urechile soțului meu tăiate.

Olena nu a cedat. A salvat corespondența și a predat-o celor de la Serviciul ucrainean de Securitate (SBU). Numărul s-a dovedit a fi înregistrat în Hersonul ocupat.

Femeia recunoaște: alții ar putea plăti, mai ales cei care așteaptă de ani vești despre rudele lor. Și tocmai pe această stare lipsită de apărare se bazează escrocii.

Olena îi sfătuiește pe cei care se află într-o situație similară să facă un singur lucru: să nu intre în panică și să nu continue corespondența.

„Prat” a înșelat cel puțin 27 de familii, promițând informații și eliberarea din captivitate

Există cazuri și mai cinice. Un presupus voluntar pe nume Oleksandr Iunoșev, poreclit „Prat”, a înșelat cel puțin 27 de familii promițând informații și eliberarea din captivitate în schimbul unor sume mari.

Multe familii îl cunoșteau, aveau încredere în el. Dar, de fapt, aceasta a fost o altă capcană.

„Am dat peste această poveste în 2023, când soțul meu a dispărut lângă Bahmut. L-am contactat la două luni după dispariția sa, mi-a oferit informații că soțul meu se afla într-o colonie. A luat 700 de dolari pentru asta”, spune soția unui militar dispărut.

Studenții de la Mate-Info din UBB Cluj boicotează cursurile. Profesorii, presați să nu se alăture protestului: „Ar putea afecta imaginea instituției în mod ireversibil!”
Recomandări
Studenții de la Mate-Info din UBB Cluj boicotează cursurile. Profesorii, presați să nu se alăture protestului: „Ar putea afecta imaginea instituției în mod ireversibil!”

Timp de câțiva ani, „Prat” a fost cunoscut tuturor grupurilor de căutare. A lucrat deschis, iar mulți oameni s-au adresat lui tocmai din cauza lipsei de informații din partea organismelor oficiale.

1.500 de dolari, 4.000, 7.000, uneori chiar mai mult de 10.000!

Mai târziu, „Prat” a început să ofere înregistrări video cu soldații capturați și chiar includerea lor în liste de schimb. Prețul a crescut: 1.500 de dolari, 4.000, 7.000, uneori chiar mai mult de 10.000!

„Cred că i-am trimis până spre 7.000 de dolari”, spune una dintre victime.

Iryna Șcîrska este, de asemenea, una dintre cele care au crezut în promisiunile sale.

„În mai, mama unei persoane dispărute mi l-a recomandat ca specialist în căutări, după ce ar fi găsit informații că fiul ei este în captivitate. Mi-a cerut 700 de dolari pentru căutare”, spune Irina, sora unui soldat dispărut

Până atunci, familia cheltuise deja zeci de mii de grivne ucrainene pe avocați. Așadar, 700 de dolari pentru informații despre fratele Irinei păreau un preț mic de plătit pentru o altă șansă.

Dar, în timp, „serviciile” lui Prat au devenit din ce în ce mai scumpe. Femeia nu numai că a plătit pentru căutarea de informații, dar l-a sprijinit financiar pe Iunoșev

În loc de fotografiile, videoclipurile sau confirmările promise, au urmat luni de tăcere.

Ne-a promis fotografii, videoclipuri, nu le-a dat. A promis dovezi ale șederii sale în colonie, nu le-a dat. A luat 700 de dolari o dată, a luat 700 de dolari a doua oară…

Dar pentru Irina, cea mai mare lovitură nu sunt banii pierduți. Cea mai mare durere a ei este că timpul și speranța s-au dovedit a fi irosite. Pentru că, pe lângă înșelăciunea escrocilor, există o altă tragedie: lipsa informațiilor oficiale.

Când nimeni nu oferă nicio informație, oamenii rămân singuri cu necunoscutul. Și în acest gol intră escrocii. Ei profită de durere și disperare, înlocuind structurile oficiale și oferind ceea ce, de fapt, statul ar trebui să facă.

Așteaptă procesul pentru fraudă la scară largă

„Prat” nu a câștigat bani doar din astfel de servicii. S-a poziționat ca voluntar, a „făcut” călătorii umanitare, a oferit asistență armatei. Oamenii i-au trimis donații.

În prezent, Oleksandr Iunoșev este acuzat de fraudă la scară largă și urmează să fie judecat. Pe 6 octombrie, Tribunalul din Harkov urmează să ia în considerare cazul.

Experții subliniază că există instituții oficiale care ar trebui să se ocupe de căutarea persoanelor dispărute, precum Ministerul Apărării și Crucea Roșie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Unica.ro
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.RO
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
Libertateapentrufemei.ro
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Tvmania.ro
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Alte știri

„Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”
Exclusiv
Știri România 07:00
„Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”
Nicușor Dan a anunțat rolul SRI în combaterea corupției din România. Cum va arăta Strategia Națională de Apărare
Știri România 13 oct.
Nicușor Dan a anunțat rolul SRI în combaterea corupției din România. Cum va arăta Strategia Națională de Apărare
Parteneri
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței medicilor”
Adevarul.ro
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței medicilor”
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
Unica.ro
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

MasterChef, 13 octombrie 2025. Anunțul făcut de Gina Pistol: „Avem trei oaspeți foarte speciali”! Ce se întâmplă în show-ul de la PRO TV
Stiri Mondene 13 oct.
MasterChef, 13 octombrie 2025. Anunțul făcut de Gina Pistol: „Avem trei oaspeți foarte speciali”! Ce se întâmplă în show-ul de la PRO TV
Asia Express 13 octombrie 2025. Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt echipa-surpriză, iar regulile se schimbă în concurs
Stiri Mondene 13 oct.
Asia Express 13 octombrie 2025. Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt echipa-surpriză, iar regulile se schimbă în concurs
Parteneri
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
TVMania.ro
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
ObservatorNews.ro
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
GSP.ro
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
GSP.ro
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
Parteneri
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Mediafax.ro
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
StirileKanalD.ro
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Redactia.ro
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
MAREA ABSENTĂ de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Este vorba de cea mai apropiată persoană din viața regretatei actrițe
KanalD.ro
MAREA ABSENTĂ de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Este vorba de cea mai apropiată persoană din viața regretatei actrițe

Politic

Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Exclusiv
Politică 13 oct.
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Dispare cuvântul „progresist” din statutul PSD. Cum arată calendarul Congresului din 7 noiembrie în care Grindeanu va fi ales președinte
Politică 13 oct.
Dispare cuvântul „progresist” din statutul PSD. Cum arată calendarul Congresului din 7 noiembrie în care Grindeanu va fi ales președinte
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită