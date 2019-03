Dan Bursuc a vorbit despre maioul alb purtat de interpretul trupei, apariţie dur criticată de artistul Mihai Mărgineanu. Solistul a spus: „Aşa ni s-a cerut, cu scuzele de rigoare domnului Mihai Mărgineanu. Ceea ce ni s-a cerut de la organizatori, în speţă doamna Oana Giurgiu, a fost că trebuie să prezint orchestra sub forma asta, iar noi ne-am pliat pe cerinţe. Aţi înţeles? Părerea acestui domn, Mihai Mărgineanu, dacă m-aş lua după dânsul ar însemna ca eu să mă angajez la fabrica 23 August şi să devin un lăcătuş mecanic”, a declarat el la Antena Stars.

Dan Bursuc a vorbit şi despre reacţiile oamenilor din sală. „Am privit reacţia acestor oameni. Nu mi s-a părut deplasată. Atât timp cât noi trăim în România, pe buletinele noastre scrie români, avem dreptul oricare dintre noi, prin muzica pe care o cântăm, să participăm la orice fel de eveniment de genul ăsta şi la orice instituţie din această ţară în care noi trăim. Iar dacă putea să se desfăşoare la Arenele Romane sau la Teatrul Naţional, muzica nu are culoare”.

Solistul a explicat și cum a ajuns trupa Kana Jambe să susțină momentul artistic pe scena Teatrului Național București:

„A fost o seară minunată, consider că aceşti elevi, care fac parte din şcoala mea, o să aibă acest moment în amintire toată viaţa lor. Eu, de regulă, am foarte multe colaborări cu domnul Tudor Giurgiu, cu doamna Oana Giurgiu, am participat în cadrul multor festivaluri de film, chiar joc în mai multe filme şi cu elevi care fac parte din şcoala mea. Cu această ocazie am fost apelat să particip şi la premiile Gopo. Mi s-a spus că au nevoie de un elev din cadrul şcolii mele să facă un moment muzical. A fost o onoare pentru noi să participăm la acest eveniment, dar nu ştiu câţi oameni pot să privească bine, câţi alţii pot să privească rău, lumea e liberă să facă comentarii pro sau contra”, a adăugat impresarul în cadrul emisiunii TV.

