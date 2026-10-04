Debitul Dunării scade din nou. Hărți: care este prognoza hidrologilor pentru perioada octombrie-decembrie 2026

Debitul fluviului Dunărea la intrarea în România, în zona Baziaș, va fi sub valorile medii multianuale în lunile octombrie, noiembrie și decembrie, conform prognozei publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

În plus, hidrologii estimează valori scăzute și pentru râurile interioare, în contextul în care centrala de la Cernavodă rămâne oprită, iar starea de alertă în energie a fost prelungită.

Prognoza hidrologică pentru trimestrul IV. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Debitul Dunării, de 3 ori sub media multianuală în octombrie-decembrie 2026

În luna octombrie 2026, debitul maxim al Dunării la Baziaș este estimat la 1.600 metri cubi pe secundă (mc/s), semnificativ mai mic față de media multianuală de 3.900 mc/s, iar cel minim la 1.200 mc/s.

Pentru noiembrie 2026, prognoza indică un debit maxim de 2.000 mc/s și unul minim de 1.400 mc/s, valori sub media de 4.700 mc/s.

În decembrie 2026, debitul maxim al fluviului ar putea ajunge la 3.500 mc/s, iar cel minim la 1.900 mc/s, comparativ cu media lunară de 5.100 mc/s.

Prognoza Dunarea. Foto: INHGA

Râurile interioare: regim hidrologic scăzut cu până la 50%

Potrivit INHGA, regimul hidrologic al râurilor din România se va menține, în general, la un nivel scăzut.

În luna octombrie, acesta ar putea ajunge la 30-50% din mediile multianuale lunare, cu valori mai ridicate (50-80%) în bazinele Vișeu, Someșul Mare, Prahova, Olt (sector superior) și Bistrița.

Totuși, în bazinele hidrografice ale râurilor Râmnicu Sărat, Bârlad și din Dobrogea, valorile vor coborî sub 30%.

Prognoza INHGA pentru octombrie 2026. Foto: INHGA

În noiembrie, hidrologii estimează valori similare, de 30-50% din mediile multianuale, cu posibile creșteri (50-80%) pe râurile Vișeu, Someșul Mare, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Prahova și în bazinele superioare ale Mureșului, Oltului și Bistriței.

Totuși, râurile din bazinele Râmnicu Sărat și Bârlad vor continua să înregistreze debite sub 30%.

Prognoza INHGA pentru noiembrie 2026. Foto: INHGA

În decembrie, regimul hidrologic general ar putea urca la 50-80% din mediile multianuale lunare, însă râurile din bazinele Crasna, Barcău, Crișuri, Vedea, Argeș, Râmnicu Sărat, Putna, Prut, Buzău (sectoarele mijlociu și inferior), Trotuș, Moldova și Suceava vor avea valori de doar 30-50%.

Pe râurile din bazinul Bârladului, valorile ar putea rămâne sub 30%, iar râurile din Dobrogea vor înregistra, de asemenea, un regim scăzut.

Prognoza INHGA pentru decembrie 2026. Foto: INHGA

Primele semne de iarnă

Hidrologii avertizează că, în luna decembrie, există posibilitatea formării primelor structuri de gheață – precum gheața la maluri și năboi – pe râurile mici din centrul și nordul țării, dar și în bazinele superioare ale Bistriței, Mureșului și Oltului.

Aceste prognoze de lungă durată, publicate de INHGA vor fi actualizate periodic, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice. În cazul în care se estimează depășirea cotelor de apărare, vor fi emise avertizări hidrologice corespunzătoare.