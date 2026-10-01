Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care prelungește starea de alertă pe piața de energie electrică pentru întreaga lună octombrie. Decizia vine la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în condițiile în care centrala de la Cernavodă nu își poate relua activitatea din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Consum ridicat și deficit de producție la orele de vârf

Măsura de siguranță, instituită inițial la sfârșitul lunii iulie, va rămâne în vigoare până pe 31 octombrie 2026. Autoritățile urmăresc astfel menținerea stabilității sistemului energetic național și prevenirea eventualelor dezechilibre, potrivit TVR Info.

Analizele oficiale arată că scăderea temperaturilor specifice toamnei va duce la o creștere substanțială a consumului de energie. În orele de vârf ale serii, între 18:00 și 22:00, necesarul național ar putea atinge valoarea de 8.000 MW.

Situația devine dificilă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Prognozele arată deficit de ploi și nebulozitate ridicată, ceea ce reduce aportul energiei hidroelectrice și fotovoltaice.

În plus, evoluția debitului Dunării la intrarea în țară nu oferă garanția că cel puțin una dintre unitățile de la Cernavodă va putea fi repornită în cursul acestei luni.

Transelectrica va aplica măsuri temporare de siguranță

Vulnerabilitatea principală identificată de specialiști este deficitul de producție în intervalele orare cu consum maxim. La aceasta se adaugă posibilitățile reduse de import de energie din cauza contextului de criză regională.

Pentru a contracara aceste riscuri, Transelectrica va pune în aplicare măsuri temporare de siguranță pe piața de energie electrică până la 30 octombrie. Măsurile au rolul de a asigura alimentarea continuă a populației și a economiei, prevenind eventualele sincope în furnizare.

Importurile, principala soluție pentru energia lipsă

Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită abia la mijlocul lunii octombrie, în funcție de evoluția debitului Dunării, a afirmat, recent, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, precizând că prognozele pentru următoarele 10 zile nu oferă perspective favorabile pentru reluarea activității în condiții de siguranță, potrivit Digi 24.

În ceea ce privește acoperirea deficitului de producție cauzat de oprirea reactoarelor, Bușoi a menționat că România s-a bazat în mare parte pe importuri și pe alte surse interne.

„Sigur că a fost foarte importantă și funcționarea cu patru grupuri a Complexului Energetic Oltenia. Centralele pe gaz - OMV Brazi și, mai ales, Iernutul vechi, plus toate celelalte mai mici - au funcționat la capacitate maximă”, a subliniat acesta.