UPDATE 22.10. Luni seară a fost convocat de urgenţă Comandamentul Energetic, la sediul Dispecerului Energetic Național.

„Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Energiei, a participat în această seară, 27 iulie, la Comandamentul Energetic convocat de urgență la sediul Dispecerului Energetic Național, pentru evaluarea situației Sistemului Energetic Național în contextul debitului redus al Dunării.

Având în vedere scăderea debitului Dunării la aproximativ 1.630 mc/s, la nivelul CNE Cernavodă a fost luată decizia opririi controlate a Unității 1, începând de mâine, ora 11:00. Măsura are caracter preventiv și este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparații, cu o durată de câteva luni, care ar putea ajunge până la un an”, a transmis Ministerul Energiei într-un comunicat.

Conform comunicatului, pentru această săptămână, vârful de consum este estimat la aproximativ 7.300 MW, cu circa 700 MW mai puțin față de nivelurile de vârf înregistrate în săptămânile precedente, pe fondul perioadei de concedii. De asemenea, producția internă estimată va fi intre 4.000 și 4.300 MW, iar diferența necesară pentru acoperirea consumului va fi asigurată prin importuri realizate în condiții comerciale. 

„Diferența de cantități necesare consumului din România va fi acoperită fără riscuri. Consumatori casnici nu vor plăti tarife majorate, având contracte clare cu preț stabilit pentru tot anul”, conform comunicatului.

„Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării”

ȘTIRE INIȚIALĂ. „Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de 28 iulie 2026. Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situații de secetă severă”, a transmis compania.

Această oprire survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INHGA), relatează Profit.ro.

„În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunarii se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele, dacă situația actuală nu se modifică”, a explicat SNN.

Măsurile au un rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare

Conform sursei citate, aceste măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor.

„SN Nuclearelectrica SA monitorizeaza cu atenție evoluția nivelului fluviului Dunărea în vederea asigurării operării în siguranță. Menținerea Unității 1 CNE Cernavodă în stare oprită sigură nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului. Nuclearelectrica va emite un comunicat la momentul reconectării Unității 1 CNE Cernavodă la Sistemul Energetic Național”, conchide compania.

Dunărea a atins cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, respectiv de 1.750 mc/s, pe data de 16 iulie.

INHGA anunța atunci că, „pentru a preveni pe cât posibil impactul reducerii debitelor Dunării din această perioadă, Administrația Națională Apele Române și Hidroelectrica au început evacuări de debite controlate pe acumulările de pe Olt (SC Hidroelectrica) și Argeș (Admnistrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea), în vederea menținerii unor nivele minime pentru asigurarea resursei de apă necesară producerii de energie nucleară la CNE Cernavodă”.

Unitatea 1 a mai fost oprită pe 23 august 2003

O decizie similară s-a mai luat în august 2003, iar atunci, tot unitatea 1 a fost oprită, pe 23 august, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.

Debitul Dunării la Baziaș a coborât pe 24 august 2003 la aproape 1.640 m³/s, una dintre cele mai mici valori înregistrate istoric. În acest context, reactorul a fost repornit pe 16 septembrie 2003. 

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 2 comentarii
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Comentarii (2)
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Iosif_2025 27.07.2026, 22:02

Apă, hrană, energie. Cu energia ne-am aranjat, apa e pe ducă, imediat urmează și păpica.

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viorel57 27.07.2026, 22:15

am o singura curiozitate. Unde dispare apa. Ca de plouat si inundatii catastrofale tot auzim. Poate depistam si locul in care se ascunde apa :)

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