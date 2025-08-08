Vara trecută, un deținut a fost ucis, iar în ultimii trei ani cel puțin patru deținuți s-au sinucis

Mogulul hip-hop Sean „Diddy” Combs se află în prezent în detenție la Centrul Metropolitan de Detenție (MDC) din Brooklyn, în așteptarea sentinței sale.

Avocații săi au depus o nouă cerere de eliberare pe cauțiune, descriind „condițiile îngrozitoare din închisoare”.

MDC este cunoscut pentru incidentele sale violente. Vara trecută, un deținut a fost ucis, iar în ultimii trei ani cel puțin patru deținuți s-au sinucis.

În februarie, întreaga instituție a fost închisă timp de o săptămână după ce mai mulți deținuți au provocat tulburări folosind arme.

Avocatul lui Diddy, Marc Agnifilo, a declarat: „Acum două săptămâni, un deținut a fost înjunghiat chiar deasupra celulei domnului Combs”.

„MDC servește în mod obișnuit alimente expirate și infestate cu viermi”

În cerere, apărarea lui Diddy a criticat și lipsa de igienă din închisoare: „MDC servește în mod obișnuit alimente expirate și infestate cu viermi”.

Un ofițer de poliție din New York a confirmat: „Această închisoare este insuportabilă și dezgustătoare. Celule mici și murdare, un miros constant și înțepător în aer”. El a adăugat că există „o problemă masivă cu șobolanii și insectele”, iar mâncarea este „parțial mucegăită, contaminată cu bacterii, de nemâncat!”.

„Doar cei bogați se plâng, ceilalți pur și simplu mănâncă!”

Totuși, „doar cei bogați se plâng, ceilalți pur și simplu mănâncă”.

Aproximativ 1.500 de deținuți se află în prezent în Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn.

În ciuda acestor argumente, judecătorul Arun Subramanian a respins din nou cererea, afirmând că Diddy trebuie să rămână în detenție din cauza riscului de fugă și de securitate.

Vrea ca Donald Trump să-l grațieze

Diddy se află în spatele gratiilor din septembrie 2024. La începutul lunii iulie 2025, a fost găsit vinovat de promovarea prostituției, „și-a folosit faima și bogăția pentru a organiza orgii cu droguri cu două foste iubite și lucrători sexuali masculini”. A fost achitat, în urmă cu o lună, de acuzația de trafic sexual.

Diddy încearcă să obțină o grațiere prezidențială din partea actualului lider de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat avocata artistului, Nicole Westmoreland, într-un interviu acordat postului american CNN.

El riscă până la 20 de ani de închisoare, deși este probabil să primească o sentință mai mică.

